Angola: Le pays et le Portugal signent 11 nouveaux protocoles de coopération

Luanda — Les autorités angolaises et portugaises ont signé mercredi à Luanda onze nouveaux protocoles de coopération, lors d'une cérémonie assistée les chefs d'État João Lourenço et Marcelo Rebelo de Sousa.

Au Palais présidentiel, où l'acte a eu lieu, des protocoles ont été signés sur l'administration locale, la sécurité et l'ordre intérieur, la déclaration d'intention relative à la Convention sur la sécurité, des mémorandums dans les domaines de la sécurité sociale, de l'éducation, des activités maritimes et portuaires, de la simplification et modernisation, ainsi qu'un accord sur les activités rémunérées des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire.

Un mémorandum sur la formation et la capacitation des fonctionnaires techniques et diplomatiques, un protocole de collaboration entre l'Agence pour la compétitivité et l'innovation (Portugal) et l'Institut de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (Angola), ainsi que l'Institut angolais de gestion d'actifs et participation de l'Etat (IGAPE) et la Parapublique, Participations publiques (SGPS.SA), cette dernière portugaise, ont également été paraphés.

Avec ces accords, l'Angola et le Portugal totalisent 35 protocoles de coopération déjà signés au cours des sept derniers mois. Les deux pays entretiennent des relations dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial et culturel.

Le Président Marcelo Rebelo de Sousa, arrivé à Luanda mardi (05), a entamé ce mercredi une visite officielle en Angola, qui le conduira dans les villes de Lubango, Benguela, Catumbela et Lobito.