Congo-Brazzaville: Salon Livre Paris 2019 - Le pays sera présent à l'événement

Pour son édition 2019, Livre Paris connaîtra la participation d'un collectif des écrivains et éditeurs congolais venus en grande partie du pays.

Le 15 mars prochain, Livre Paris ouvrira ses portes au public au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le Congo, « Terre d'écrivains au mètre carré », annonce sa présence avec un stand qui sera mis à disposition par la délégation conduite par Hugues Ngouélondélé et Digne Elvis Tsalissan Okombi, tous deux auteurs et membres de l'association « Po na Ekolo »

Dans ce nouvel espace baptisé pour la circonstance « Po na Ekolo », lieu de rendez-vous et de réseautage, les auteurs et les acteurs du monde du livre se positionneront face aux enjeux d'une politique culturelle et montreront au monde la riche production livresque du Congo.

Au-delà des rencontres autour du livre, seront organisées, comme à l'accoutumée, des conférences et les traditionnelles tables rondes avec les auteurs. Il est prévu également de faire la part belle aux maisons d'édition.

Confiants, les organisateurs, après une éclipse de deux ans au rendez-vous parisien, espèrent présenter la nouvelle vitrine de promotion littéraire du Congo, sans pour autant renier la voie déjà tracée par les précurseurs. Dans ce cadre, parmi les auteurs et éditeurs ayant confirmé leur participation, nous pouvons citer Kadima Nzusi, Itoua Dinga, Henri Djombo, Anatole Collinet Makosso, Aline Olga Lonzaniabeka, Emma Mireille Opa.

Pour la programmation, il est déjà acquis que l'artiste Doudou Copa assurera la soirée d'ouverture, le 14 mars. Une journée sera dédiée à la littérature jeunesse. Les poètes Sauve-Gérard Ngoma Malanda et Pierre Tsémou animeront les ateliers d'écriture et déclameront leurs poèmes.

« Nous démarrons un chantier de mutualisation et de mise en lumière à l'international de nos écrivains », a déclaré Digne Elvis Tsalissan Okombi, en précisant que le stand est ouvert à toutes celles et tous ceux qui portent les valeurs de la diversité et la richesse de la création littéraire congolaise.