Soudan: Dépôt de la loi d'urgence à législature nationale

Khartoum — - Le Ministre de la Justice, Le Dr Mohamed Ahmed Salem, a présidé Mercredi a déposé la table de la Législature Nationale lors de sa Session d'Urgence n ° (1) pour l'année 2019, présidée par son Président le Prof. Ibrahim Ahmad Omar, le Décret de la Déclaration d'Etat d'Urgence dans tout le pays et Cinq autres Mesures d'Urgence annoncées par le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir le 22 Février dernier et les Ordonnances et Mesures y annexées.

Le Ministre de la Justice a expliqué les raisons et les justifications de la Déclaration de l'Etat d'Urgence dans le pays, affirmant que "le Décret d'Eta d'Urgence n'a pas d'impact sur les Libertés et que les Tribunaux qui ont été mis en place sont des Juridictions Civiles de Juges Reconnues pour leur Intégrité et leur Justice".

Le Ministre a expliqué les Raisons de l'Imposition de Mesures d'Urgence visant à lutter contre les Pratiques Préjudiciables à l'Economie, telles que la Contrebande de Marchandises Subventionnées, de Carburant et d'Or à l'étranger,

Il a souligné l'engagement du Gouvernement aux Contrôles Constitutionnels, Légaux et Internationaux et aux Conventions Internationales organisant l'Urgence, ainsi que l'Inviolabilité des Libertés et l'Octroi du Droit à un Procès, et a informé le Secrétaire Général des Nations Unies d'Imposition de l'Etat d'Urgence, dans le pays.

Pour sa part, le Président de la Législature Nationale a passé en revue les Raisons qui ont motivé l'établissement de l'Etat d'Urgence, en fournissant une explication détaillée des Articles de la Constitution, de la Loi et des Règlements en vertu desquels le Président de la République peut déclarer l'Etat d'Urgence, notamment aux Articles 211 et 212.

Les membres de la Législature Nationale ont assisté à la Session d'Urgence n ° 1 de l'année 2019, indiquant que la présence des membres entre dans le cadre des responsabilités et des services rendus par la Nation, en passant en revue les Procédures suivies par la Législature Nationale pour la Composition du Comité d'Urgence chargé d'étudier le Droit d'Urgence.

Il convient de noter que la décision de déclarer l'Etat d'Urgence a dissout le Gouvernement Fédéral et les Gouvernements des Etats du pays et a été suivie de plusieurs mesures et procédures y annexées.