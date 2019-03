Afrique: Le Togo à l'ITB

Pour la troisième fois, le Togo participe au Salon international du tourisme de Berlin (ITB) qui se déroule du 6 au 10 mars dans la capitale allemande.

La délégation togolaise est dirigée par Gnazou N'Daam, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme. Elle comprend plusieurs responsables d'agences de voyages.

Avec plus de 180.000 visiteurs au total et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays, ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie touristique.

Une occasion de promouvoir la destination Togo auprès du public allemand qui connaît bien le pays qui fut au début du siècle dernier une colonie allemande.

Reste maintenant à motiver les touristes sur les atouts du Togo, ses sites classés au patrimoine de l'Unesco, ses plages, ses réserves naturelles et son écotourisme de plus en plus populaire parmi les visiteurs européens.

Le stand du Togo se trouve au hall 21a N° 111