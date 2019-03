Congo-Kinshasa: Lutte contre le fléau du vol organisé des salaires - «La justice sociale devrait être la priorité du programme d'urgence pour les 100 premiers jours du Chef de l'Etat »

Lubumbashi, le 04 mars 2019. Les chercheurs en droits humains, des travailleurs des entreprises publiques, des retraités, des agents et fonctionnaires de l'Etat, se sont réunis au siège de l'IRDH, dans le but d'analyser le programme d'urgence pour les 100 premiers jours du Chef de l'Etat, Monsieur TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix-Antoine, en rapport avec l'endémie du vol systématique des salaires, de la corruption et de l'impunité des présumés auteurs. Afin d'assurer un suivi régulier de leur démarche, ils ont créé la Coalition pour les Droits Sociaux et Services Publics (CDSP).

Les participants estiment que parmi les actions sectorielles, la rubrique réservée à la JUSTICE qui se manifeste par la lutte contre la corruption devrait être mise en exergue et chiffrée conséquemment, dans «le programme d'urgence pour les 100 premiers jours du Chef de l'Etat ». Ce questionnaire est au centre du malaise social tel que souligné par des certaines d'organisations de la société civile, bénéficiaires des services publics, ainsi que des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'Etat, pourvoyeurs desdits services.

A l'analyse dudit programme, il se dégage que le Président n'a pas rencontré le DEGRE DE GRAVITE du fléau dénoncé depuis plusieurs années et en cours d'exécution par des hauts cadres de l'Etat, notamment dans des entreprises du portefeuille de l'Etat, des régies financières, de l'Administration Publique et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement des biens et services.

La politique consistant à violer systématiquement des droits économiques et sociaux des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'Etat est solidement assise sur deux piliers en béton que sont : La CORRUPTION et l'IMPUNITE.

En effet, des hauts cadres, à l'instar des Présidents des Conseils d'Administration (PCA), Administrateurs Directeurs Généraux (ADG) et Directeurs Généraux (DG) abusent régulièrement de la chaîne de commandement, en ordonnant des soustractions frauduleuses des sommes d'argent destinées à la paie des salaires.

Des pratiques illicites ci-dessus ont de l'ampleur inquiétante à la société Nationale des Chemins des Fers (SNCC) où, même des cas de pensionnés ayant obtenu des décisions judiciaires irrévocables exigeant à l'entreprise de leur octroyer des indemnités sont superbement ignorées.

Les PCA et ADG de la GECAMINES contraignent à la disette leurs propres agents ainsi que ceux de la Société Générale de télécommunication (SOGETEL) dont la GECAMINES est actionnaire unique et principale consommatrice des services de télécommunication. La créance viagère des agents SOGETEL reconnue par l'administration des la GECAMINES est ignorée par les deux dirigeants.

L'Administrateur Directeur Général (ADG) de la Société de Développement Industriel et Minier du Congo (SODIMICO) est aussi accusé de dilapider des revenus des « partenariats », au détriment des salaires du personnel de l'entreprise.

A la Société Congolaise des Postes et Télécommunications (SCPT), en dépit de l'interdiction de nomination et mise en place des agents en cette période transitoire, le DG déstabilise, à partir de Kinshasa, la Direction provinciale, afin de se rassurer l'accès aux finances locales.

Toutes ces pratiques illégales persistent, d'une part, à cause de l'impunité administrative que les PCA, ADG et DG garantissent à leurs complices internes. De l'autre, les cours et tribunaux et les parquets y rattachés, assurent l'impunité judiciaire des dirigeants. Les parquets et autres services habilités n'enquêtent pas sur des dénonciations d'abus des droits économiques et sociaux.

LES PARTICIPANTS RECOMMANDENT :

Au Président de la République, de mettre à la disposition de la justice, plus de moyens logistiques et humains, afin de combattre le fléau de vol organisé des salaires, entretenu par des dirigeants des entreprises publiques et hauts cadres de l'Administration publique.

Ce drame est plus dangereux que le virus d'EBOLA et tue plus de gens que le SIDA ;

Au procureur Général de la république (PGR), d'initier des enquêtes sur des cas de vol des fonds devant servir à payer des salaires, et traduire les présumés auteurs devant des juges compétents ;

Aux victimes, de se mobiliser pacifiquement et en masse devant leurs dirigeants, pendant tous les 100 jours, jusqu'à obtenir gain de cause.

Sans attendre des instructions du nouveau Président, il y a lieu que le PCA et l'ADG de la GECAMINES, les DG de la SNCC, de la SOGETEL et de la SCPT, ainsi que l'ADG de la SODIMICO s'investissent à rentrer dans la normalité, en examinant urgemment des dossiers relatifs aux rentes des pensions, salaires dus au personnel, aux décisions juridiques devenues inattaquables et autres plaintes des travailleurs.

NOTE :

L'avènement du nouveau Président de la République Démocratique du Congo (RDC), de janvier 2019, suscite un grand espoir de changement systématique au sein des entreprises du portefeuille de l'Etat et de l'Administration publique. A cet effet, les responsables de ces entités devraient respecter les droits économiques et sociaux des travaux des travailleurs.

L'affaiblissement des canaux traditionnels de revendication sociale, notamment des syndicats, a conduit à la mise en place de la coalition pour les Droit sociaux et services Publics (CDSP). Ce réseau vise à faciliter la bonne articulation et l'orientation des plaidoyers demandant aux autorités compétentes l'application des obligations de l'Etat relatives aux droits économiques, sociaux et services publics.

La CDSP est un projet des chercheurs de l'IRDH ouvert à toute autre personne ou ONG, sans discrimination aucune, s'estimant être bénéficiaire des droits économiques, sociaux et services publics garantis par la Constitution de la RDC ainsi les instruments internationaux.

VISION : «Une société dont les membres sont éduqués e contribuent au respect ainsi qu'à la promotion de leurs droits fondamentaux, afin qu'ils bénéficient du développement intégral ».

MISSION : « La recherche et la formation de l'expertise en matière des humains ».

OBJECTIF : « Produire des cadres et des matières qui contribuent au respect et à la promotion des droits humains ».

Signataires :

Me TSHISWAKA MASOKA Hubert

KILUBA MWANASEKE Patrice

MUTOMBO MWENDA Dean

MWAPE NGOY Victor

KABUTA LUSE Lucie

BEYA WA BEYA MUTEKEMEN Victor

DIMINA KAKWANYA André

MBOMBO MUFUILAY Léon

KABANDULA MUKENDI Nestor

KATENDA TSHIBUMBA Albert

KANYINDA KANDA KANDA Joseph

KASONGO NUMBI Floribert

MUSAU MWINYA MPALA Arsène

LUCHAMUZERE BIZAZA Romain

Me ABOUBAKAR HUSSEIN

BIMINE BIMINE Emmanuel

BANGWE MILANGWE Dufond

Me KASONGO KAWAYA Guylain

Me MWAMBA KABEYA Magha

KABWITA KAHAGU Dieudonné

NGUZ TSHIKIND Petrus

MUSWAMBA KASHALA Joël

MUKENGE SHEKINAH Joseph

OLONGO OSAKO Michel

MUKNGE WA LUKOMBE Zenas

KABEYA TSHIBOBA Harly

Dr NTUMBA KABEYA Auguste

MUSAMBYA KAPASA Elie

Me KALUKANDA MASHATA Hubert

LUTALA BALTHAZAR Balthazar

Contact: Maître TSHISUAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409