Congo-Kinshasa: Tshikapa - Me Isaac Thambwe Longombe élu Bâtonnier

C'est au cours d'une Assemblée générale élective, organisée par le premier président de la Cour d'Appel du Kasaï, le 2 mars 2019, à laquelle ont aussi pris part 31 avocats, que Maître Isaac Thambwe Longombe a été élu Bâtonnier au Barreau du Kasaï.

A cette occasion, 9 Membres du Conseil de l'Ordre ont été également élus par leurs confrères pour accompagner le Bâtonnier dans son programme d'action. Il s'agit de Me Augustin Kajama, Me Godet Kulemfuka, Me Remy Kalenga, Me Franck Tshimpanga, Me André Sota, Me Joseph Kufuidi, Me Doris Mukuna, Me Hubert Mbulanjoko. Se livrant à la presse, le tout nouveau Bâtonnier, du tout nouveau Barreau du Kasaï, a exprimé sa satisfaction et témoigné sa gratitude envers ses confrères pour la confiance placée en lui au point de le porter au sommet de la corporation.

Me Eric Luboya, Doyen des Avocats et candidat malheureux à ladite élection, a, tout en reconnaissant la victoire de son adversaire, promis de son soutien à son confrère Isaac Thambwe, dans la quasi-totalité des actions que pouurait entreprendre et mener le tout nouveau Barreau. En outre, en ce qui concerne le collège du Bâtonnier, Me Godet Kulemfuka, après avoir raflé, avec "mention distinction", 28 voix sur les 31, assumera les fonctions de Secrétaire de l'Ordre, soit celui du Trésorier, tel un premier Ministre aux côtés du Bâtonnier. Pour l'instant, on peut dire que la province du Kasaï est au grand complet avec toutes les Institutions provinciales : l'Assemblée provinciale, le Gouvernement, la Cour d'Appel et enfin le Barreau du Kasaï.