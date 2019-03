Afrique: Ligue des Champions - Le CS Constantine veut valider son billet qualificatif ce vendredi

Les Algériens du CS Constantine se sont pointés à la position du leader du groupe C de la Ligue des Champions avec 10 pts, devançant le TP Mazembe, 2ème avec 7 pts.

Le club algérien s'est imposé devant son homologue égyptien, d'Al-Ismaïly, sur le score de (3-2en match comptant pour la mise à jour de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. A l'issue de cette rencontre le CSC, a pratiquement mis un pied en quarts de finale en prenant la tête du classement du groupe C. Désormais, les Sanafirs doivent confirmer face au Club Africain ce vendredi dans le cadre de la 5ème journée pour être au prochain tour.

«On sait ce qui nous attend ce vendredi face au Club Africain. On est conscient de la tâche qui nous attend et on tâchera de faire notre possible, pour nous imposer et confirmer le succès réalisé face à Al Ismaily. On veut valider notre billet qualificatif ce vendredi, pour nous concentrer sur les autres compétitions, a confié le milieu de terrain du CSC Fouad Haddad, dans des propos relayés par Le Buteur. Ce ne sera pas le même adversaire qu'on a affronté à Sousse, qu'on croisera ce vendredi. Puisque depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, le Club Africain a retrouvé ses sensations et il est plus dangereux. On doit se méfier de cette équipe si on veut vraiment arracher la qualification au prochain tour.»

En conclusion, le milieu de terrain des Vert et Noir demande aux Sanafir de rester derrière eux, ce vendredi face au Club Africain, comme à leurs habitudes et ce, pour les encourager à se transcender et à arracher les trois points qui seront mis en jeu : «Nos supporters ont toujours fait la différence et c'est ce qu'on veut d'eux ce vendredi. Avec les milliers de Sanafir à nos côtés, la victoire ne doit pas nous échapper et on procurera beaucoup de joie à ces derniers.»