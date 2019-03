Congo-Kinshasa: Journée de la femme - Une diversité d'événements pour une célébration mémorable

Entre défilés de mode, expositions, théâtre et concerts avec à l'affiche certaines grandes vedettes, Kinshasa s'apprête à fêter le 8 mars en pompe.

Difficile de dire le nombre de manifestations à l'ordre du jour ce 8 mars, tellement il y en a ! Pour certaines, le bouche à oreille suffira pour communiquer alors que les moyens les plus efficaces sont les affiches placardées sur les grandes artères de la capitale, les flyers distribués dans les rues, les post d'affiches sur les réseaux sociaux et les petits messages qui les accompagnent. Finalement tout y passe.

Il y en a qui annoncent déjà la couleur et n'ont pas voulu attendre la date anniversaire pour planter le décor. Il s'agit notamment de la foire du pagne de Vlisco qui a investi l'esplanade de la Gare centrale depuis le week-end dernier, plus précisément le 2 mars, et qui compte bien s'afficher jusqu'au 9 mars. Qu'y trouve-t-on ? Bien évidemment des pagnes à foison parmi lesquels les classiques légendaires à l'instar de "L'œil de ma rivale", "Soso na maki", "Six bougies", "Nzete ekweyi", "ABC", etc., qui rivalisent bien avec les nouveautés de la maison. Une vente promotionnelle Mois de la femme oblige à de quoi bien tenter ses dames qui n'ont pas toujours la bourse bien garnie pour s'offrir ces wax hollandais pas vraiment à la portée de toutes ces belles de la vie dont il fait chavirer le cœur.

Venons-en au 8 mars, que de concerts ! Koffi Olomide -Papa Ngwasuma- a fait savoir que sa soirée au village chez Ntemba est d'entrée libre pour les dames. Karmapa, le prince de la rumba qui est à l'affiche à Planète J, a fait pareil. Ce qui donne déjà un tant soit peu la tendance du jour où tous ces messieurs veulent traiter la femme en reine. Par ailleurs, le festival Nyota, qui tiendra sa quatrième édition à Palm beach, organise une expo-vente ainsi qu'une table ronde et achève la soirée avec le show de Mam'Afrika. Comme quoi, ces dames habiles de leurs voix vont aussi investir le podium pour une célébration musicale à la hauteur de la journée.

Fashion et théâtre

Les créateurs de mode ne sont pas en reste comme l'a signifié Lebrun Bangala à Le Courrier de Kinshasa. Il fait partie de ceux qui vont donner à voir leurs nouvelles collections autour d'une Fashion show au Spirit lors de la soirée Women of succes qu'agrémentera le chanteur José Hendrix. Et, pour ce qui est du sixième art, il y a notamment la compagnie Masano-Mabina qui annonce la représentation de son diptyque "Trois femmes en colère", à l'Institut français-Halle de la Gombe.

C'est sans compter avec l'organisation du ministère du Genre. Lors des activités de lancement du mois, le 1er mars, la ministre Chantal Safou avait souligné que la célébration de la Journée internationale de la femme serait placée sous le haut patronage de la Première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Au programme, il est prévu un rassemblement au Boulevard triomphal, cérémonie officielle en partie festive.

Du reste, l'habituelle foire de l'entrepreneuriat féminin et de l'innovation pour l'accès aux services publics ouvrira ses portes le même 8 mars. L'occasion y sera donnée aux entreprises publiques et privées d'exposer les différentes offres et services en rapport avec l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes jusqu'au10 mars, jour de sa clôture.