Congo-Brazzaville: Santé publique - Le projet d'établissement du CHU bientôt mis en œuvre

Un travail préliminaire du plan d'action avait été produit par une équipe de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris. La version définitive de ce document, véritable programme d'activités pluriannuel du plus grand établissement sanitaire du Congo, a été adoptée lors de la 23e session du comité de direction, tenue en octobre 2018.

Un atelier de planification de la mise en œuvre du projet d'établissement du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville s'est ouvert, le 5 mars, sous l'égide du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio, en présence des experts de l'Expertise France et de l'Unité de santé internationale de l'université de Montréal.

Organisé avec l'appui d'Expertise France, cet atelier s'inscrit dans la suite logique de la vulgarisation de ce document de travail dont la réalisation annuelle permettra au CHU de tendre vers le véritable troisième niveau des soins qui doit être le sien. Il permettra également aux trente-huit cadres retenus pour y prendre part de renforcer leurs capacités dans la planification opérationnelle des actions prévues dans le projet d'établissement ; de hiérarchiser les actions prioritaires et de produire un plan opérationnel de mise en œuvre de ce projet pour les années 2019-2023.

Ainsi, pendant les cinq jours que durera l'atelier, les participants vont échanger sur les différentes thématiques ayant trait à la planification opérationnelle et à la gouvernance; effectuer des choix qui guideront les actions des trois prochaines années; produire des supports de travail qui feront office de véritables boussoles dans les activités quotidiennes de l'établissement.

« J'ose espérer qu'à l'issue des travaux, chacun de vous sera en mesure de s'approprier ce document et de l'appliquer, de manière à ce que le CHU ait un rôle moteur en matière de projet d'établissement et ouvre ainsi la voie à d'autres structures sanitaires de notre pays », a déclaré, dans son discours d'ouverture, le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la population.

Intervenant à son tour, le directeur général sortant du CHU, Jérémie Mouyikoua, s'est dit satisfait de voir être organisé cet atelier. « Ce faisant, j'aimerais remercier tous nos collaborateurs qui ont très activement participé à l'élaboration de ce projet d'établissement. Et, encore une fois, non seulement saluer leurs implications, mais souhaiter une excellente appropriation de cet outil de travail que nous savons être absolument important pour la gestion de l'établissement qui est le CHU et pour tout son fonctionnement », a-t-il ajouté.

Soulignons que le projet d'établissement précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure. Pour chaque établissement social et médico-social, il est élaboré un document de travail qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations. Ce projet d'établissement du CHU pour les années 2019-2023, rappelons-le, constitue en définitive la première expérience du genre. Il a été développé sur la base d'un diagnostic sans complaisance des insuffisances, des dysfonctionnements et autres faiblesses de l'établissement, y compris leurs causes et conséquences. Cinq composantes la structurent, à savoir des projets médical, soins infirmiers, logistique, formation et recherche ainsi que le projet gouvernance.