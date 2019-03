Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des centres de métiers en gestation à Kabo et Bétou

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, vient d'effectuer une tournée de travail dans les départements de la Sangha et de la Likouala.

Le but de la mission était de visiter les sites qui abriteront les centres de métiers des localités de Kabo et de Bétou. La première étape a été le district de Souanké, dans la Sangha, où le ministre a pris la mesure de la dégradation écologique provoquée par l'exploitation artisanale et anarchique des minerais, pratiquée par des personnes non habilitées et ne possédant aucune autorisation délivrée par les pouvoirs publics.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a mis à profit son séjour à Souanké pour visiter le site où seront implantés le centre de formation des métiers et le collège technique agricole.

La ville de Kabo a constitué la dernière étape de la visite du ministre dans le département de la Sangha. Ici également, il y sera construit un centre de formation en métiers de bois, de menuiserie et de mécanique générale. À en croire l'administrateur maire de cette ville, ce projet sortira la jeunesse de la localité de l'oisiveté dans laquelle elle est plongée depuis la fermeture de la scierie de la Congolaise industrielle des bois.

Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes s'est ensuite rendu dans le département de la Likouala, plus précisément à Bétou, où il s'est entretenu avec les responsables de la société forestière Likouala Timber pour les sensibiliser aux contrats de travail. Il leur a reprécisé les dispositions des circulaires relatives aux conditions d'emploi des étrangers en République du Congo.

Là également, le ministre a sollicité la contribution de Likouala Timber dans le cadre de l'octroi des machines et autres accessoires de formation aux apprenants du futur centre de formation professionnelle qui va être construit sous peu.