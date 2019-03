Congo-Kinshasa: 27es championnats nationaux de boxe - Kinshasa rafle le grand nombre des médailles

Les boxeurs de la capitale ont dominé la compétition, remportant huit des quinze finales dans les différentes catégories, versions féminine et masculine.

Les 27es championnats nationaux de boxe se sont déroulés du 26 février au 4 mars, au Pullman Hôtel de Kinshasa. Des pugilistes venus de dix provinces ont participé à cette joute nationale du noble art organisée par la Fédération congolaise de boxe. Il s'agit des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Kwilu, du Haut-Katanga, de Lualaba, du Kongo central, du Sud-Ubangui, de l'Équateur, de la Tshopo, du Kasaï central et de Kinshasa, ville-province hôte. On a noté la participation des boxeurs de la Police nationale du Congo (PNC) et de l'Union congolaise des sports universitaires (Ucosu).

Les boxeurs de la capitale ont remporté huit médailles d'or sur les quinze finales disputées. La province du Haut-Katanga s'est contentée de deux médailles d'or, alors que le Lualaba, le Kwilu, l'Équateur, le Kasaï oriental et la PNC ont remporté chacun une médaille d'or. Dans son mot à la fin du tournoi, le président de la Fédération, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a fait un plaidoyer afin que le gouvernement prête plus d'attention au noble art et n'affecte plus au football la totalité du budget alloué aux sports.

Résultats des finales

Chez les dames, dans la catégorie mi-mouche, Julie Muadi Tshitenge (Kasaï Oriental) a battu aux points Carine Nkelani Bawaba de Kinshasa pour la médaille d'or. Daniella Kosila Mayonisa a remporté la médaille de bronze. Dans la catégorie coq, Modestine Munga Zalia (Kinshasa) a battu aux points Irène Kahambu Kyaviro (Nord -Kivu). En catégorie léger, Naomie Thérèse Yumba (Haut-Katanga) a battu aux points Beverly Mambwata de la PNC pour la médaille d'or. Chez les mi-lourds, Malewu Tekasala (Kinshasa) a dominé Leila Meita (Kasaï oriental).

Chez les messieurs, dans la catégorie mi-mouche, Richard Zuani Ngunza (Kinshasa) a été battu en finale par Doudou Ilunga Kabange (Lualaba). Chez les mouches, Shotsha Loseke (Kinshasa) a gagné sa finale face à Martin Liputa Bekonda (Tshopo). Et chez les coqs, Rocky Bukasa (Kinshasa) a, à l'unanimité des juges, triomphé de Voda Lunata Nkosi (Kinshasa). Et chez les légers, Fretas Pembele Zola (Ucosu) a battu Baby Mukoko Nkosi (Kinshasa). En catégorie super-léger, Gloria Wondi de la PNC a battu Patient Longo Kibunde (Lualaba) et chez les Welters, Aaron Muteba Ngalamulume (Equateur) s'est imposé aux points, à l'unanimité des juges, face au champion du Congo de la catégorie, Rocky Mpiana (Kasaï oriental) qui laisse filer son titre. En poids moyen, David Tshama (Haut-Katanga) a eu raison de Mabaya Mbayi (Kinshasa) sur décision du médecin au premier round.

Et chez les mi-lourds, Landry Matete Kankonde alias « Balo » (Kinshasa) a battu aux points Gloire Longoma Lebo (Kongo central) pour la médaille d'or. Et chez les lourds, on note la victoire de Vangu Bivilu (Kwilu) au troisième round, par disqualification de Yema Yema (Kinshasa) pour pratique fétichiste (présence d'un corps étranger dans le bandage). Enfin, chez les super lourds, Rocky Bokala Lemba (Kinshasa) a remporté aux points sa finale face à Francis Mulumba Mulumba (Lualaba).