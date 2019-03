Congo-Brazzaville: Championnats d'Afrique de scrabble francophone - Edson Ikouadja sollicite l'aide des pouvoirs publics et des sponsors

La quatrième édition de la compétition aura lieu du 18 au 20 avril, à Brazzaville. À un mois de ce rendez-vous, le président de la Fédération congolaise de scrabble, lors d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, a demandé l'implication des autorités sportives et des sponsors pour garantir son succès.

Les bons résultats des scrabbleurs congolais pendant les grandes compétitions mais aussi le dynamisme de la fédération congolaise de la discipline n'ont pas échappé aux instances mondiales de ce jeu de société. Ainsi, il a été confié au Congo l'organisation de la quatrième édition des championnats d'Afrique à Brazzaville. Un honneur mais surtout une grande responsabilité pour le pays. « Le Congo a été choisi pour accueillir cette compétition continentale.

Les championnats du monde de scrabble interviendront au mois de juillet. Les préparatifs, côté organisation administrative, se passent assez bien. Nous allons accueillir dix-neuf délégations et environ deux cents joueurs. L'événement se passera au complexe sportif de Kintélé et à l'hôtel la Concorde. Une bonne partie de la prise en charge sera faite par les délégations elles-mêmes. C'était l'une des conditions que nous avons posées pour abriter cet événement. Notre souci majeur se situe au niveau de notre propre équipe nationale. La Fédération congolaise de scrabble n'a aucune subvention ni de budget. Nous ne savons pas encore si notre équipe nationale composée de vingt joueurs sera logée à Kintélé comme les autres. Comment nos joueurs seront-ils habillés et où logeront t-ils ? Autant d'interrogations à résoudre au plus vite car le temps presse », a déclaré Edson Ikouadja.

La réussite de l'événement, selon lui, dépend de l'implication de tous. « Je lance donc cet appel pour dire au ministère en charge des sports, aux autres pouvoirs publics et aux sponsors de nous venir en aide maintenant. Il est inadmissible que nous qui organisons la manifestation soyons encore en train de se chercher et de tâtonner. Bien que le scrabble ne soit pas encore trop connu du grand public, le Congo a un palmarès alléchant au niveau mondial. Tenez ! Mouanda Parfait est champion du monde de scrabble classique, Cyrille Tchicaya est vice-champion d'Afrique de scrabble francophone. Nous aurons cinq épreuves majeures pour ces championnats : le classique, l'élite, le blitz, les pairs, le défi africain et la CAN (Coupe d'Afrique des nations) », a-t-il poursuivi.

Toutefois, les scrabbleurs congolais qui évolueront à domicile affûtent déjà leurs armes à travers les compétitions locales en attendant le regroupement des vingt joueurs qui défendront les couleurs nationales. Le président de la Fédération a conclu en ces termes: « Le scrabble valorise le vivre ensemble. Il n'y a pas beaucoup de jeux où les gens de différentes classes sociales s'asseyent autour d'une table pour se partager la même passion. Venez à notre aide ».

Signalons que le scrabble est un jeu qui consiste à former des mots à partir d'un certain nombre de lettres (sept en général choisies aléatoirement et à placer dans une grille carrée. Certaines cases sont identifiées). C'est la plus célèbre des jeux de lettres au monde. Il se joue dans presque tous les pays et en trente-six langues. Le jeu existe en plusieurs variantes, mais la plus utilisée en compétition est le duplicate qui enlève le facteur chance. L'intérêt pédagogique du scrabble n'est plus à démontrer surtout chez les plus jeunes en milieu scolaire. En France, le ministre de l'Enseignement a signé un partenariat avec la Fédération française de scrabble afin d'insérer le scrabble dans le programme des établissements scolaires.