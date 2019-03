Sénégal: Protection et promotion des droits des femmes et des enfants et accès aux infrastructures - Ces chantiers qui attendent Macky Sall

Le président Macky Sall a été réélu à la tête de la magistrature suprême au soir du 24 février dernier. Pour son second et dernier mandat, le chef de l'Etat est attendu sur de nombreux projets sur le plan sociétal dont une meilleure promotion des droits des femmes, la lutte contre l'incivisme et la protection des enfants...

Le président Macky Sall devra, par ailleurs, s'atteler à doter les régions, surtout celles de l'intérieur et de la périphérie du pays, d'infrastructures routières pour faciliter la mobilité des citoyens.

LES FEMMES TOUJOURS EN ATTENTE

L'Association des Juristes Sénégalaises (Ajs), avait interpellé les candidats à la présidentielle du 24 février 2019 sur l'importance de prendre en compte les droits des femmes et des enfants. C'était à la vielle du scrutin de la présidentielle.

Malgré les avancées notées, l'Ajs demeure particulièrement préoccupée par la non-effectivité de certains droits et les défis majeurs qui restent à relever dans la promotion et la réalisation des droits des femmes et des enfants au Sénégal; d'où la plaidoirie des femmes juristes.

En effet, la loi sur la parité ne s'applique qu'aux instances électives et semi-électives et non aux postes de nomination. Les femmes font l'objet de violences récurrentes dans la société. Les mariages précoces sont encore une réalité dans de nombreuses régions.

Les femmes subissent encore le viol ou sont la proie de personnes malintentionnées qui profitent de leur faiblesse.

Elles sont aussi victimes de maltraitance sous plusieurs formes. Les mutilations génitales féminines continuent d'être une réalité, sans que des sanctions nécessaires ne soient appliquées à l'encontre des contrevenants.

En milieu rural, même si des avancées sont notées, avec le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), les difficultés d'accès à l'eau potable demeurent encore. De même les femmes continuent de mourir en couche, faute de structures sanitaires adaptées.

Les corvées ménagères peuvent être atténuées par l'octroi d'outils de travail. La femme rurale reste aussi sans grands revenus financiers.

Le maintien des filles à l'école s'avère aussi difficile, à cause de contraintes telles que la pauvreté, les mauvaises commodités de leur environnement scolaire et les mariages précoces, entre autres.

LUTTE CONTRE L'INCIVISME, UN COMBAT A ENGAGER

Le Sénégal est très en retard en matière de civisme. Comparé à des pays comme le Rwanda, le Sénégal ne peut aucunement se targuer d'avoir une image reluisante. Les comportements répréhensibles semblent être la règle.

Les citoyens se comportent comme bon leur semble. Des ordures et autres eaux usées et déchets plastiques jonchent les rues de la capitale et de toutes les villes et villages, accueillant tout visiteur aux entrée et sorite de chaque localité. Autant de comportements qui frisent le mépris.

Les chantiers du président Macky Sall, pour ce quinquennat, devront donc concerner cet aspect de la vie qui n'honore aucunement le peuple et ternit l'image du pays.

L'autre problème vécu au quotidien, c'est que Dakar, la capitale sénégalaise, est victime de sa forte concentration démographique. Il est quasi-impossible d'y circuler.

La cause est à chercher dans l'urbanisation galopante face à un «défaut» ou non-respect de plan d'urbanisme, la forte présence des voitures mais également l'occupation anarchique de l'espace et des voies publiques. D'ailleurs, plusieurs initiatives ont été prises sans qu'il y ait un suivi nécessaire.

La voie publique reste un lieu de commerce. Il est difficile de se frayer un chemin dans les rues de Dakar. Il urge donc que le président Macky Sall, avec le concours des collectivités locales, prenne des mesures afin de rendre le cadre de vie beaucoup plus attrayant dans la capitale, vitrine du Sénégal.

Dakar est sale. C'est un secret de Polichinelle que de le dire. Le retrait de la gestion des ordures ménagères de la compétence de la Ville de Dakar dont une entité, l'Entente Cadak-Car, s'occupait de ce volet, au profit de l'Unité de gestion des déchets (Ucg), n'a pas produit les effets escomptés.

Les ordures pullulent dans les rues et routes de la capitale pour l'essentiel défigurées par l'ensablement. L'amélioration de la gestion des ordures ménagères ne serait que salutaire.

ACCES A DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES DE BASE ET DE QUALITE

Des efforts ont été faits pendant le septennat du président Macky Sall pour faciliter la circulation des personnes et des biens par la construction de routes.

Cependant, la mobilité devra être renforcée surtout dans les régions de l'intérieur du pays, surtout celles périphériques où les populations continuent de vivre le calvaire pour se mouvoir.

L'histoire et les images de routes cahoteuses projetées et immortalisées par les caméras, appareils photos et reportages de journalistes ayant assuré la couverture médiatique des 21 jours de campagne de la présidentielle du 24 février dernier, ou de routes quasi inexistant, comme c'est le cas dans le département de Médina Yoro Foulah (Kolda), doivent devenir un mauvais souvenir pour ces Sénégalais de l'intérieur. Eux qui ont, pour la plupart, porté leur choix sur le président de la République Macky Sall, le 24 février dernier, malgré le dénuement dans lequel ils baignent.

QUINQUENNAT DE MACKY SALL ET PRISE EN CHARGE DE L'ENFANCE : Le Code de l'enfant et le statut des daaras, des projets à finaliser

Il est important de prendre des mesures afin de lutter contre la maltraitance des enfants. Le président de la République, Macky Sall, devra donc poser durant son dernier mandat des actes pour mettre un terme à la maltraitance des enfants.

Et pour le coordonnateur du projet Traite des personnes et trafic illicite à l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime (Onudc), Issa Saka, le chef de l'Etat devrait travailler à la finalisation du processus de retrait des enfants de la rue, la poursuite des auteurs de traite et de l'exploitation des enfants. Aussi doit-il s'atteler à veiller à l'adoption du Code de l'enfant et du statut des daaras.

Mieux, il importe d'aller vers ces réformes car, trouve Issa Saka, beaucoup d'initiatives ont été prises depuis des années, sans que les choses n'aillent jusqu'au bout. Selon Issa Saka, l'adoption du Code de l'enfant permettra une prise en charge beaucoup plus efficace de la question infantile.

A son avis, il y a malheureusement plusieurs acteurs, mais ces derniers ne prennent pas en charge de façon holistique le problème.

De même, le projet portant statut des daaras permettra quant à lui de règlementer le secteur de l'enseignement coranique.

«Le projet portant statut des daaras permettra de régler définitivement la question de la mendicité des enfants. Les acteurs disent souvent qu'il n'y a pas suffisamment de mesures (prises en faveur des daaras) pour leur permettre d'éviter la mendicité.

Donc, la loi portant statut des daaras pourra régler la question, à savoir qu'estce qui doit être enseigné, les curriculums à enseigner».

La loi portant statut des daaras sera également un moyen d'identifier tous ceux qui souhaitent ouvrir une école coranique.

«Personne ne pourrait s'arroger le droit de prendre des enfants et de les mettre dans de mauvaises conditions.

Pour ouvrir des daaras, les maîtres coraniques devront procéder comme les écoles privées et avoir des agréments au préalable», avec engagements à respecter un cahier de charges qui leur sera soumis à cet effet.