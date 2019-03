Congo-Kinshasa: Le peuple espère﻿

Des promesses ont été faites avant et pendant la campagne électorale. Après la présidentielle, pendant que le nouveau président de la République est déjà installé et des institutions de la République en place ou presque, le peuple congolais n'a plus de raison de continuer à entendre des promesses de tous genres. Il a besoin des solutions durables à ses problèmes.

Avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, les Congolais ont toutes les raisons d'espérer. Ils attendent des lendemains meilleurs, tel que promis pendant la campagne électorale. L'heure est donc à la mise en œuvre des promesses faites pendant des années.

Point n'est besoin de vanter les 37 années passées dans l'opposition pacifique et dans le combat pour l'alternance. Il faut passer aux actes. Et ça, il ne faut pas avoir des diplômes d'université pour l'intérioriser.

Le président Tshisekedi sur qui repose l'espoir de tout un peuple, de toute une nation, a l'obligation de bien mesurer le poids de la charge qui lui revient, celle de délivrer et de donner le sourire à tout un peuple.

On ne le dira jamais assez. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'accompagnent ont l'obligation de résultats. Pas autre chose.

Tous les flatteurs, les renards et autres espèces spécialisées à la destruction de la République démocratique du Congo doivent être traités comme ennemis du peuple et ne peuvent en aucun cas avoir droit au chapitre, car ils ont déjà démontré leurs capacités de nuisance. Prêter oreille à ces genres de personnes serait suicidaire pour la Nation. Et, le chef de l'État le sait.

L'espérance de tout un peuple, c'est de voir la RDC redécoller. Et cela passe par le choix judicieux des collaborateurs, la rupture totale avec les mauvaises méthodes qui ont conduit le pays aux enfers.

Le peuple congolais espère. Au même moment, il met en garde les ennemis du peuple et rappelle au président de la République qu'il doit œuvrer pour le bien des Congolais.