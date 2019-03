Cote d'Ivoire: Gestion des ressources humaines - Le Réseau ivoirien des professionnels décline ses ambitions

Le Réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines (Rigrh) ambitionne, dans les cinq années à venir, d'être le leader africain des organisations du corps de métier.

La structure, qui revendique plus 500 membres en Côte d'Ivoire, entend surtout se donner les moyens de promouvoir davantage la profession de gestionnaire des ressources humaines, pilier de la croissance d'une entreprise.

Le président du Rigrh, Souleymane Soro, l'a dit avec force conviction, samedi dernier, lors de la 10e rentrée solennelle du Réseau à la Maison de l'entreprise au Plateau. Une cérémonie organisée en partenariat avec Ivoire soft services (Iss).

Le responsable des ressources humaines de la filiale ivoirienne du chocolatier Cemoi a indiqué que « plus qu'un espace d'information, de formation, d'échange et de partage, le réseau se positionne à ce jour comme le représentant institutionnel de la profession de Grh en Côte d'Ivoire et à l'étranger auprès des pouvoirs publics et des institutions internationales ».

Cette rencontre, qui commémorait les dix ans du Rigrh, a eu également pour enjeu, non seulement de définir les perspectives de 2019, mais aussi de faire le bilan des activités de 2018 et de présenter les nouveaux membres.

L'événement a aussi et surtout été marquée par une conférence dite par N'Gnineman Coulibaly, directeur général de Willis Towers Watson Côte d'Ivoire, sur le thème « Assurance maladie 2019 : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies ».

Le conférencier a expliqué que seulement 3 pour 100 des populations ivoiriennes sont couvertes par une assurance maladie.

Selon lui, pour véritablement performer et vulgariser, à l'échelle nationale, la couverture maladie et juguler la fraude dans les prestations, il faut avant tout réussir la transition numérique. « Cela permettra de réduire les délais de traitement des dossiers et de règlement des factures de pharmacie », a-t-il justifié.