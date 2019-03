Sénégal: Macky 2 - Santé et éducation, les attentes de deux secteurs exsangues

De gros chantiers entendent le président Macky Sall, après que le Conseil constitutionnel a validé les résultats provisoires proclamés par le président de la Commission nationale de recensement des votes (Cnrs), Demba Kandji, pour ses 5 prochaines années.

Entre 2019 et 2024, il aura la lourde tâche d'apaiser le climat social des secteurs de l'éducation et de la santé déjà dans une situation chaotique ponctuée par des mouvements pendant son septennat pour le respect des accords.

A l'occasion de la cérémonie de remise des distinctions du Grand prix du chef de l'Etat pour l'enseignant, le 28 décembre 2018, Macky Sall lançait un appel à l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'Action sociale « And Gueusseum » : Je prends l'engagement de recevoir les syndicats si le mot d'ordre est levé. Levez le mot d'ordre au nom de l'intérêt national. Ensemble, nous étudierons les questions et celles non monétaires telles que l'accès au logement, l'accès au foncier », dixit le président.

Avant de s'engager « à ouvrir des discussions au mois d'avril, s'il-plait à Dieu, pour regarder la problématique du régime indemnitaire dans notre administration ».

Pour son prochain quinquennat - 2019-2024 - le président de la République, sitôt le Conseil constitutionnel a validé les résultats, est attendu à poser des actes forts allant dans le sens de réorganiser le régime indemnitaire de l'administration.

Ce chantier fastidieux engagé depuis 2013 avec des conclusions d'une étude et des recommandations fortes issues des rencontres avec les partenaires sociaux, doit être une sur-priorité. Bien évidemment, si et seulement si, il place son mandat sous le signe de l'apaisement des tensions des secteurs de la santé et de l'éducation.

Les enseignants et les professionnels de la santé attendent des mesures concrètes sur le régime indemnitaire et autres questions spécifiques à chaque secteur.

La création d'une indemnité de responsabilité paramédicale, la création d'une indemnité de représentation paramédicale, l'augmentation de l'indemnité de risque et le basculement (migration) des non fonctionnaires (IPRES) dans le Fonds national de retraite (Fnr), sont entre autres points qui attendent le président. Sans oublier la situation actuelle de la santé publique au Sénégal avec ses nombreux défis sur la prise en charge de la mère à l'enfant, les maladies chroniques.

Pour le secteur de l'éducation, il sera question de trouver des plages de convergence avec les syndicats d'enseignants déjà sur le pied de guerre. 5 ans pour réorganiser un secteur en crise permanente et cyclique et instaurer un climat de confiance entre acteurs. Ce qui passera nécessairement par la mise en œuvre correcte, selon les échéances, des accords signés le 30 avril.

Car, l'année académique 2017/2018 a été sauvée in extremis, après 7 plans d'actions des enseignants ponctués de débrayages, de grèves, de présences négatives et de marches nationales.

Les plans de secours pour sauver les années académiques ont fini par « rendre normal » des taux d'échec enregistrés dans les évaluations nationales (Cfee, Bfem et Bac), alors que la logique voudrait que 80% des enseignements apprentissages soient maitrisés par 80% des apprenants. Macky Sall est appelé aussi à trouver des compromis avec le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation et de la formation du Sénégal (Siens).

Ces cadres de l'administration réclament, eux aussi, le respect des accords, notamment une réponse concrète sur la carrière des inspecteurs, la mobilité horizontale, sur la rémunération.

Pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur, les enjeux sont majeurs. La question du paiement des retards de bourse doit impérativement être rangée aux oubliettes pour éviter une autre mort. Les 40.000 étudiants orientés dans le privé doivent étudier dans la sérénité. Sans oublier les chantiers universitaires jusqu'ici non achevés.

L'université Amadou Mactar Mbow, l'université Ibrahima Niasse de Kaolack et certains espaces numériques ouverts, doivent ouvrir leurs portes pour essayer d'absorber le flux de nouveaux bacheliers. En addition, on peut noter des points annoncés aussi par le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes), notamment la question de la recherche.