Cote d'Ivoire: Pdci - Henri Konan Bédié annonce une rencontre avec les rois et chefs «dans un cadre plus élargi»

Après avoir rencontré ce mercredi 6 mars 2019, la chefferie de Yamoussoukro, le président du Pdci-Rda annonce une autre rencontre, dans les prochains jours, dans un cadre plus vaste.

Henri Konan Bédié multiplie les rencontres avec les têtes couronnées, notamment en pays Baoulé. "Je me propose de vous rencontrer à nouveau, dans les prochains jours, dans un cadre plus élargi, pour recueillir vos avis et suggestions, pour un nouveau pacte qui va réconcilier les Ivoiriens", a-t-il suggéré au cours de sa rencontre avec les chefs baoulé de Yamoussoukro, ce mercredi 6 mars 2019.

"Je vous demande de demeurer unis et soudés et de prendre part à toutes les manifestations à venir", a par ailleurs exhorté le patron du Pdci-Rda, au cours de la rencontre qui a eu lieu à la mairie de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire.

Henri Konan Bédié a également informé les chefs présents, au cours de cette réunion, que le "pacte qu'il avait scellé" avec son allié d'alors (Alassane Ouattara), dans le cadre du Rhdp, a été définitivement enterré.