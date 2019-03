Algérie: Messahel réaffirme l'appel de l'Algérie à faire prévaloir les règlements pacifiques aux crises dans le monde arabe

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a réaffirmé mercredi au Caire, la position de l'Algérie qui prône le règlement pacifique des crises que connait le monde arabe.

Intervenant lors des travaux de la 151ème session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, le ministre a indiqué, citant la crise syrienne, que "ce pays, fondateur de la Ligue arabe, doit jouer pleinement son rôle dans la défense des causes justes de sa nation et ses intérêts légitimes", réitérant également "le soutien de l'Algérie au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, un retour susceptible de contribuer à l'appropriation du règlement de la crise et à la consécration de la réconciliation nationale".

Evoquant la question palestinienne, M. Messahel a rappelé, à ce propos, "le soutien indéfectible de l'Algérie à un règlement juste, durable et globale permettant au peuple palestinien d'exercer son droit légitime à l'établissement d'un Etat indépendant dans le respect des frontières de 1967 avec El Qods pour capitale conformément aux décisions onusiennes et à la légalité internationale".

"Les soubresauts qui secouent le monde arabe sont liés directement à l'image sombre de l'exacerbation de la souffrance du peuple palestinien frère aussi bien que l'absence d'un règlement juste à cette question qui demeure essentielle aux yeux du monde arabe", a-t-il soutenu.

Concernant la Libye, le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur "l'importance d'adopter une approche inclusive qui repose essentiellement sur la non ingérence dan les affaires internes des libyens, l'appropriation par ces derniers du processus de règlement politique et l'équidistance vis-à-vis de toutes les parties concernées".

"Le règlement politique de la crise est le seul moyen pour mettre fin au conflit dans ce pays voisin et frère à même de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye ainsi que la cohésion de son peuple, à même d'aboutir à la réconciliation nationale", a ajouté M. Messahel.

Après avoir réitéré "le soutien de l'Algérie à l'Envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé dans la mise en œuvre de la feuille de route", M. Messahel a salué "les efforts visant une meilleure préparation à la Conférence nationale".

Dans ce cadre, il a qualifié « l'accord du 28 février conclu à Abou Dhabi sous l'égide du représentant on usien entre le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, de "pas important" sur la voie de l'unification des rangs et la résolution de la crise, à même d'encourager toutes les parties libyennes d'aller dans ce sens ».

Concernant la crise du Yémen, le ministre a réitéré "le soutien de l'Algérie au dialogue entre les antagonistes yéménites sous l'égide de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique à même de préserver l'unité du Yémen, sa souveraineté, sa stabilité et son tissu social", exprimant "sa satisfaction des résultats encourageants issus de la dernière réunion de Stockholm entre les antagonistes yéménites".

A ce propos, il a appelé à "faire prévaloir le dialogue et à mettre l'intérêt suprême du Yémen au-dessus de toute autre considération afin de rétablir la paix et la stabilité dans ce pays frère".

S'agissant de la lutte contre le terrorisme, le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé "la ferme condamnation de l'Algérie des actes terroristes visant la déstabilisation de la sécurité des pays arabes ainsi que sa solidarité avec les autres pays qui font face au terrorisme abjecte, d'où la nécessité de la coopération et de la coordination communes pour le combattre, outre des efforts sérieux, à tous les niveaux, pour faire face aux grands dangers qui guettent le monde arabe et leurs graves répercussions sur la région".