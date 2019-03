Algérie: Bensalah reçoit le ministre roumain des relations avec le parlement

Alger — Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu mercredi à Alger, le ministre roumain des Relations avec le parlement, M. Viorel Ilie, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales, notamment les questions liées à la sécurité et à la stabilité dans la région de la Méditerranée, indique un communiqué du Conseil.

La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, et de l'ambassadeur de la Roumanie à Alger, Marcel Alexandru, a permis de passer en revue "les relations bilatérales dans divers domaines et les moyens de les promouvoir, au service des intérêts des deux peuples et pays", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Bensalah a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à donner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays et à les promouvoir pour atteindre le niveau de qualité qui les marquait pendant la guerre de libération nationale", notamment au vu de la volonté politique qui anime "les dirigeants et gouvernements des deux pays". Les deux parties ont évoqué "les questions d'intérêt commun, en particulier celles de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée".

A cet effet, le ministre roumain, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne (UE) a salué "le rôle de l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région de la Méditerranée".

Au plan parlementaire, les deux parties ont réitéré "leur disponibilité à augmenter le rythme d'échange de délégations et de visites pour accompagner les efforts consentis en matière de diversification des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays".