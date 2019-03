Soudan: Le pays participe aux réunions des ministres arabes de l'intérieur à Tunis

Khartoum — Le Directeur Général adjoint et Inspecteur Général des Forces de Police, Général (police) Babiker Ahmed Al-Hussein, a dirigé la délégation du Soudan pour participer aux réunions du Conseil des Ministres Arabes de l'Intérieur n ° (36) à Tunis.

Dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) à la suite de son retour, le Général Al-Hussein a dit que la réunion a discuté les moyens et les plans pour combattre et prévenir le crime et la mise en œuvre de stratégies Arabes pour la lutte contre le crime organisé, en plus de l'importance de la coopération sécuritaire entre les États membres.

Il a ajouté que la réunion a abordé les décisions et les recommandations approuvées sur les stratégies provisoires pour être appliquées par les États Membres en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les drogues.

Le Général Al-Hussein a indiqué que la réunion conjointe du Conseil des Ministres Arabes de l'Intérieur et de la Justice a approuvé la signature de (4) conventions et protocoles dans le domaine de la prévention du trafic humain, du commerce de membres de corps humains et du clonage humain en plus de prévenir les crimes des êtres humains et à lutter contre la piraterie maritime.

Il a déclaré que la réunion a appelé à la mise à exécution les accords Arabes signés dans le domaine de la sécurité et de la justice, tout en les exhortant à joindre et à continuer la coopération pour confronter tous les défis sécuritaires rencontrant la nation arabe.