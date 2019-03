Maroc: Ouverture prochaine d'un grand centre d'oncologie et d'imagerie médicale à Oujda

Un grand centre d'oncologie et d'imagerie médicale ouvrira bientôt ses portes à Oujda, indique mercredi un communiqué du groupe Oncologie & diagnostic du Maroc (ODM).

La clinique, baptisée Centre oriental Al Kindy, sera spécialisée en oncologie et en imagerie médicale et proposera un plateau technique des plus avancés au Maroc, souligne la même source qui ajoute que cet établissement vise à répondre aux besoins de la population de la région de l'Oriental en termes de prise en charge spécialisée des patients atteints de cancer, en mettant à leur disposition une offre de soins de qualité.

Développé en partenariat avec des experts locaux et étrangers et bâti sur 5 étages avec une superficie de 4.100 m2, le nouveau centre, qui dispose d'une capacité d'accueil de plus de 6.000 patients par an, a nécessité 24 mois de construction et un investissement de plus de 100 millions de DH. L'activité médicale est structurée en deux pôles d'activité complémentaires permettant de couvrir l'ensemble des besoins des patients atteints de cancer, incluant à la fois le diagnostic et le traitement.

Il s'agit du département oncologie qui permet d'offrir tous les soins nécessaires au traitement des cancers : 6 salles de consultations médicales, un hôpital de jour pour la chimiothérapie, un bloc opératoire, un service d'hospitalisation, un bunker de radiothérapie avec un accélérateur linéaire de dernière génération, et une unité de radiophysique dotée d'équipements de dosimétrie et contrôle qualité de pointe. Le centre sera également doté d'une unité de curiethérapie HDR et 2 chambres d'irathérapie.

Le centre compte également une unité imagerie médicale dotée d'un plateau technologique complet incluant une IRM 1,5 Tesla, un scanner, une table télécommandée, une mammographie numérique et 2 échographes. Un service de médecine nucléaire sera également ouvert en 2019, souligne le communiqué précisant que l'équipe paramédicale et administrative a été sélectionnée localement et formée au sein des centres d'oncologie du groupe ODM afin d'assurer la meilleure prise en charge des patients. Le directeur médical du centre, Khalid Mokaouim, est un oncologue radiothérapeute diplômé de la Faculté de médecine de Dijon, qui a complété sa formation au centre Oscar Lambret à Lille.