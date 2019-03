Maroc: C'est parti pour la 8ème édition du "National TIBU School Tour"

Le coup d'envoi de la 8ème édition du "National TIBU School Tour", qui va sillonner une trentaine de villes marocaines pour populariser la pratique du basketball auprès des jeunes, a été donné, lundi à Casablanca.

Prévu tout au long du mois en cours, ce programme cible 35.000 jeunes élèves qui profiteront d'ateliers de basketball, jeux et concours ainsi que d'un séminaire sur l'entrepreneuriat social sportif assurés par des coachs à l'expertise avérée et dont la mission est d'inculquer aux bénéficiaires, des valeurs qui leur seront utiles dans leur parcours estudiantin, social et familial et, par ricochet, dans leur vie de tous les jours, indique un communiqué des organisatuers.

Cette caravane sillonnera les villes de Mohammédia, Rabat, Salé, Kénitra, Souk Larbâa del Gharb, Larache, Tanger, Ksar Sghir, Fnideq, M'diq, Chefchaouen, Tétouan, Al-Hoceïma, Nador, Berkane, Saïdia, Oujda, Fès, Meknès, Ifrane, Azrou, Khénifra, Bejaâd, Azilal, Ouarzazate, Marrakech, Benguerrir, Agadir, Inezgane, Tiznit, Guelmim, Tan-Tan et Laâyoune, avec comme étape finale la ville de Dakhla, précise-t-on.

Pour le président fondateur de TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat, cette action a pour finalité de démultiplier le nombre de licenciés sportifs au Maroc à travers l'implication de plusieurs clubs et associations sportives des villes ciblées et inspirer les jeunes via le séminaire axé sur l'entrepreneuriat social sportif.

La caravane nationale de basketball a pour ambition de se servir de ce sport d'équipe afin de montrer la voie aux jeunes et de susciter une plus grande implication dans leurs études, de leur permettre de se projeter dans l'avenir et d'œuvrer pour la concrétisation de leur réussite socioprofessionnelle. Fondée en 2010, TIBU Maroc a pour objectif de développer la pratique du basketball, former des talents de demain et intégrer des jeunes à mobilité réduite.