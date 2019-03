Cote d'Ivoire: Lutte contre les hépatites virales - Les Lévites Inter sonnent la mobilisation

L'hépatite B est une infection du foie potentiellement mortelle, qui expose à un risque élevé de décès par cirrhose ou cancer du foie.

En Côte d'Ivoire, au dire du Pr Emile Allah-Kouadio, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre les hépatites virales, « le taux de prévalence de la pathologie est estimé à 13%. Deux millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B (Vhb) ».

Le nombre de personnes souffrant d'une infection hépatique chronique dans le monde était environ de 240 millions en 2017.

Plus de 780 000 en meurent tous les ans. L'Afrique subsaharienne et l'Asie orientale sont les régions les plus touchées par l'hépatite B, dont 5 à 10% des populations adultes sont infectées de manière chronique.

En dépit de la résurgence de l'hépatite B qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms) est un problème de santé majeur à l'échelle planétaire, la maladie demeure encore méconnue par le grand public qui ignore ses ravages.

C'est pour combler ce déficit que la Fondation Lévites Inter, portée sur les fonts baptismaux en 2016, œuvre à intensifier la lutte contre les maladies virales en Côte d'Ivoire, avec, comme crédo, la sensibilisation de masse.

Lors d'une rencontre organisée à cet effet, mercredi, le chairman de la Fondation, Barthélémy Gogognon, a relevé que la prise en charge sanitaire d'un malade chronique de l'hépatite B coûte 7,6 millions de Fcfa par an.

Un montant excessif qui, malheureusement, ne permet pas de guérir totalement de la maladie. Il urge donc, selon lui, de mobiliser et de sensibiliser davantage les populations aux risques des hépatites virales.

« Ces maladies sont extrêmement contagieuses et dangereuses, voire mortelles. Elles n'épargnent personne et détruisent des familles dans un silence coupable », a mis en garde Barthélémy Gogognon, qui avait à ses côtés les deux chantres du groupe Lévites Inter, Roland Ayagba et Désiré Mobio.

La Fondation et le groupe Lévites Inter ambitionnent d'ailleurs, cette année 2019, d'organiser, dans le cadre du projet Hépatour, une tournée dans plusieurs localités ivoiriennes en vue d'instruire les populations sur les ravages des hépatites.

L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de Bailly Spinto, parrain artistique du groupe.