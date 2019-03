Cote d'Ivoire: Parlement, Sénat, Conseil de districts, municipales et régionales - Un projet de loi adopté pour une meilleure représentation des femmes

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a présidé, hier, au Palais présidentiel, le septième Conseil des ministres de l'année 2019.

A quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Conseil des ministres a adopté, un important projet de loi portant sur une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les différents conseils municipaux et régionaux.

L'information a été donnée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement. C'était lors du point-presse qui sanctionne chaque Conseil des ministres.

Ce projet de loi, a-t-il dit, « impose, pour les scrutins uninominaux ou de listes, un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des Députés, des Sénateurs, des Conseillers régionaux, des Conseillers de districts et des Conseillers municipaux ».

Ce projet de loi, une fois adopté par les députés, permettra à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors des législatives, des sénatoriales, des municipales, des régionales et les Conseillers de district, d'obtenir un financement public supplémentaire.

Le porte-parole du gouvernement a également précisé que ce projet de loi fait obligation « à toute liste de candidatures de respecter l'alternance des sexes de telle sorte que si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième soit de l'autre sexe, en vue de permettre à un plus grand nombre de femmes de participer activement à la vie politique de la nation ».

Ce projet de loi, il faut le dire, a été inspiré par le Chef de l'Etat qui est fortement engagé dans le combat pour l'amélioration des conditions de la gent féminine. Pour leur présence aux postes de décisions.

Autre décision du Conseil des ministres, celle portant création d'un organe spécial dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du Programme social du gouvernement (Psgouv). Il est placé sous l'autorité du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Il comprendra tant les représentants de l'administration publique centrale que les représentants des faîtières de collectivités territoriales et du secteur privé, ainsi que les représentants de la société civile et des partenaires au développement.

Lors du traditionnel message de fin d'année, le 31 décembre 2018, le Président Ouattara a placé l'année 2019 sous le signe du social.

« Je veux dire à chacune et à chacun de vous, ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Dans cette perspective, j'ai instruit le gouvernement, lors de mon message à la nation du 6 août dernier, de renforcer notre action sociale afin d'apporter le soutien de l'Etat à nos populations, notamment les plus vulnérables.

Le programme social du gouvernement qui sera mis en œuvre dès 2019 abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme afin de garantir à tous, des résultats immédiats et durables autour des orientations suivantes : fournir aux populations, des services de santé de proximité, et améliorer la protection sociale ; renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'étude et de vie des étudiants ; favoriser l'accès des populations aux logements, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, aux biens de grande consommation ; accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable ; créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire », avait indiqué le Chef de l'Etat. Depuis, le gouvernement s'attelle à rendre meilleur le quotidien des Ivoiriens. L'organe dédié fera, comme le stipule le communiqué, le suivi de toutes les actions.

Le secteur de l'énergie était l'un des points du Conseil des ministres d'hier. Trois décrets ont été adoptés par le gouvernement pour accroître la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire. « Le Conseil a adopté trois décrets : un décret portant approbation de la Convention de concession pour la réalisation d'une centrale thermique à cycle combiné (Ciprel 5) de 390 MW à Jacqueville ; un décret portant approbation de l'Avenant n°6 à la Convention pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito ; un décret portant approbation de l'Avenant n°12 à la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique », a fait savoir le ministre Sidi Tiémoko Touré.

Ces décrets concourent à la mise en œuvre du programme d'accroissement des capacités de production d'électricité initié par le Gouvernement en vue de satisfaire la demande nationale et de respecter les engagements pris par l'Etat en matière d'exportation d'électricité. Ces différentes mesures permettront de réaliser, sous la forme d'un Partenariat Public-Privé (Ppp), une centrale thermique à cycle combiné et une centrale électrique au gaz naturel d'une capacité installée de 643 MW, pour un productible annuel de 4 876 GWh.