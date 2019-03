Soudan: Le Premier ministre appelle à l'introduction des initiatives stratégiques

Khartoum — Le Premier Ministre National, Dr. Mohamed Tahir Aila, a appelé à l'introduction des initiatives stratégiques présentant des caractéristiques spécifiques et innovantes, qui se concentrent sur les questions actuelles et qui sont immédiatement applicables, mesurables et évaluables pour atteindre à la satisfaction des citoyens.

Lors de sa rencontre mercredi avec le Secrétaire Général du Conseil National de la Planification Stratégique, Dr. Abbas Korena, le Premier Ministre a donné des directives visant à diffuser les idées stratégiques et à les sensibiliser à son sujet.

La réunion a mis l'accent sur l'importance de la participation du secteur privé et de son autonomisation à créer des partenariats régionaux et internationaux et à bénéficier de prêts internationaux afin de résoudre de nombreuses questions, ainsi que de travailler à l'utilisation des intérêts communs avec les pays voisins et à tirer parti de leurs avantages. Comparatives pour le profit des peuples de la région.

Dr. Korena a déclaré que la réunion a également discuté l'importance d'introduire des initiatives qui créent des emplois pour les jeunes car ils sont l'avenir du pays.