Afrique: Groupe Allianz - Abidjan choisie comme nouveau hub stratégique en Afrique

Allianz Africa officialise son nouveau pôle de compétences stratégique en Afrique. Le groupe a choisi Abidjan pour développer son nouveau hub stratégique opérationnel en Afrique.

«Après Casablanca et Nairobi, c'est désormais dans la capitale économique ivoirienne qu'Allianz Africa concentre ses équipes opérationnelles pour piloter sa transformation et améliorer le service délivré à ses clients et partenaires », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Le groupe a choisi Abidjan pour développer son nouveau hub stratégique opérationnel en Afrique. Selon le document, depuis trois ans, le groupe a identifié l'Afrique comme un relais de croissance majeur et a effectué des investissements importants pour développer ses activités dans les pays à forte croissance.

Afin de soutenir son ambition, Allianz a initié une transformation opérationnelle avec l'objectif d'apporter le meilleur de son expertise en Afrique. Le hub d'Abidjan, qui regroupe les activités de souscription et de développement commercial ainsi que l'informatique et la communication, pilote ce projet stratégique.

Ce nouveau pôle de compétences sera dirigé par Delphine Traoré Maïdou, Directrice régionale des opérations et membre du Comité régional exécutif d'Allianz Africa.

« Le développement de ce nouveau centre de compétences marque une étape décisive de notre stratégie de croissance sur le continent africain. La Côte d'Ivoire jouit à la fois d'une solide expertise locale et d'une position stratégique dans la sous-région.

En implantant notre nouveau hub à Abidjan, nous consolidons les liens forts que nous avons tissés en 43 ans de présence sur ce marché clé. », précise Delphine Traoré Maïdou, Directrice régionale des Opérations et membre du Comité régional exécutif d'Allianz Africa.

Allianz Africa services inaugure à cette occasion ses nouvelles installations situées au 7ème étage de l'immeuble The Green, avenue Noguès au Plateau.

Le Groupe Allianz est l'un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde avec plus de 92 millions de clients particuliers et entreprises.

Comptant parmi les plus grands investisseurs à l'échelle internationale, le Groupe Allianz gère un portefeuille d'investissement de 673 milliards d'euros pour le compte de ses clients tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO gèrent un portefeuille additionnel de 1,4 trillions d'euros d'actifs pour le compte de tiers.

En Afrique, Allianz est présent dans 17 pays et accompagne ses clients dans 39 pays. Ses 1 500 employés ont réalisé un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros en 2017, toutes entités confondues.

Allianz est le fournisseur de micro-assurance pour 500 000 familles et individuels à faible revenu en Afrique.