Afrique: CoM2019 - Les préparatifs de la 20 ème session du Mécanisme de coordination régionale pour le continent presque bouclés

Tout semble être finalisé pour la 20ème session du Mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique (MCR) et la troisième réunion organisée conjointement avec le secrétariat du Groupe des Nations Unies pour le développement durable pour la région Afrique.

La session a lieu à Marrakech (Maroc) du 23 au 24 mars 2019, en marge de la 52ème session et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Le MCR aura lieu sur le thème : «Appui du système des Nations Unies à l'Union africaine lors de la commémoration de l'année 2019 en tant qu'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».

Giovani Biha, Secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique, déclare que la réunion fournira aux directeurs et hauts responsables de l'Union africaine et des Nations Unies une plate-forme leur permettant de participer à des débats de haut niveau sur des questions liées au thème.

«Cela nous aidera à trouver des solutions qui contribueront aux efforts visant à relever le défi auxquels les réfugiés et les personnes déplacées internes en Afrique font face», dit-elle.

Les participants discuteront également du Mécanisme lui-même et des plates-formes du Groupe des Nations Unies pour le développement durable pour la région Afrique afin d'évaluer les réalisations, les défis et la voie à suivre dans le renforcement d'un appui cohérent et efficace des Nations Unies à l'Union africaine et à ses organes.

«Tout cela sera fait dans le contexte des réformes en cours de l'Union africaine et des Nations Unies», indique Biha, ajoutant que les organisateurs espèrent qu'à la fin de la réunion, la situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique sera mieux comprise et mieux appréciée.

Les participants devront convenir des moyens à mettre en place pour renforcer le fonctionnement dudit Mécanisme et de ses mécanismes de coordination sous-régionaux dans le contexte des réformes de l'Union africaine et de l'ONU.

Il est également crucial de parvenir à un consensus sur l'alignement des travaux du Mécanisme et des équipes régionales du Groupe des Nations Unies pour le développement durable avec le Cadre commun de l'Union africaine et des Nations Unies pour un partenariat renforcé dans les domaines de la paix et de la sécurité et le cadre pour la mise en œuvre intégrée de l'Agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Le MCR-Afrique est une plate-forme permettant au système des Nations Unies d'apporter son appui à l'Union africaine et ses organes dans la mise en œuvre des priorités de développement du continent.