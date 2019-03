Madagascar: Trass Tsiadana - Soirée inédite avec Inah et Faniah

Belles voix vous aimez, de bon morceaux vous appréciez, au Trass Tsiadana vous irez ! Honneur aux dames et rendez-vous avec Inah et Faniah demain soir.

Belles, talentueuses et appréciées des mélomanes, elles le sont toutes les deux, pourtant on ne les a jamais vues se partager la scène. Cette fois, Faniah et Inah exhausseront à deux le souhait des inconditionnels de la bonne musique et des prouesses vocales. Demain, les deux chanteuses en vogue du moment offriront un show inédit pour les habituées des lieux.

Quand deux talents féminins, comme les tananariviens les aiment, se mettent sur le même diapason, à elles deux, Inah et Faniah apporteront une soirée complète. Leurs points communs ? L'une comme l'autre, elles ont sorti leurs albums la même année soit en 2017, Si Inah a marqué ainsi son envol dans sa carrière solo, Faniah a marqué un retour triomphal dans le showbiz malgache. Si la première est forte d'un « Ho doria », la seconde n'est pas en reste avec « Lavitra ahy ». Jazz, soul, et un soupçon de variété colore les compositions de Faniah, tandis qu'Inah verse plutôt dans la pop, le latino, la variété, et des compositions qui subliment sa voix de velours. Sûrement, la soirée se parera des couleurs de ces opus sans exclure des interprétations.

A rappeler que les deux chanteuses ont marqué les mélomanes ces deux dernières années. A leurs manières, elles ont apporté un nouveau souffle dans le monde de la variété malgache. Depuis l'émancipation d'Inah dans les multiples groupes dans lesquels elle appartenait, elle a su se frayer un chemin dans la jungle de la musique malgache. Pour sa part, Faniah a préféré attendre plusieurs années depuis sa découverte dans un télé-crochet avant de se lancer à nouveau dans sa passion qu'est la musique. Mélomanes aguerris soyez aux aguets !