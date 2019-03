Madagascar: Informatique - DEVEA Madagascar, distributeur officiel de HP

DEVEA Madagascar est une agence locale appartenant au groupe DEVEA. Elle dispose de son propre magasin de stockage et des compétences exigées pour assurer les meilleurs services d'avant et d'après-vente.

Acteur majeur de renommée mondiale dans des secteurs de l'informatique, des technologies et de la bureautique, le groupe DEVEA qui est basé en France, vient d'ouvrir son agence locale en Afrique, à travers DEVEA Madagascar dont le lancement a eu lieu hier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel IBIS, Ivandry.

Distributeur à valeur ajoutée

Une occasion pour le staff local de DEVEA Madagascar de donner des précisions sur les offres du groupe sur le marché local. Grossiste en informatique et bureautique, DEVEA Madagascar est un « Distributeur à Valeur Ajoutée » bénéficiant des relations privilégiées avec les plus grandes marques grâce à son appartenance au groupe DVA. Une aubaine, en somme pour les revendeurs locaux qui vont bénéficier de l'expérience et de la compétence du groupe dans le domaine des infrastructures, des plateformes, du conseil, de la veille technologique et de la formation. « Outre la force de sa maison mère, DEVEA Madagascar se distingue particulièrement par sa proximité, gage de réactivité et de flexibilité. Installé dans le quartier industriel d'Andraharo, l'entreprise dispose, d'une part de toutes les compétences pour assurer localement les meilleurs services avant et après-vente, et d'autre part, d'un stock local permettant de répondre rapidement à toutes les demandes ».

Partenaire

Une performance qui a permis à DEVEA de devenir partenaire des grandes marques comme HP, dont l'entreprise est le distributeur officiel. Lors du lancement d'hier, DEVEA a reçu des responsables régionaux de HP, le certificat attestant son statut de distributeur officiel HP pour Madagascar. « Collaborant déjà avec le groupe DEVEA sur d'autres marchés, HP s'associe avec DEVEA Madagascar afin que le marché malgache puisse avoir accès aux meilleurs produits et services HP. Cette cérémonie de remise de certificat était également l'occasion pour HP et DEVEA de réitérer leur volonté commune de lutter contre la contrefaçon et les marchés gris qui minent le secteur des nouvelles technologies à Madagascar. Notons, par ailleurs que les meilleurs revendeurs DEVEA Madagascar ont reçu des trophées.