Madagascar: Pr Mamy Ravelomanana - « Humble, droit, objectif et unificateur », selon les témoignages

Pr Mamy Ravelomanana prévoit d'apporter plusieurs changements positifs au sein de l'Université d'Antananarivo.

La promotion de la bonne gouvernance universitaire figure parmi les priorités indiquées par le Pr Mamy Ravelomanana, candidat à la Présidence de l'Université d'Antananarivo.

Agé de 51 ans, marié et père de quatre enfants. Ravelomanana Mamy Raoul est surtout connu du public comme étant un Professeur de renom, agrégé en sciences économiques. Après 18 années passées dans l'enseignement supérieur, il travaille actuellement dans plusieurs Universités à l'étranger, si l'on ne cite que ceux de Dakar, de Yaoundé, de Lomé, de Niamey, de Lomoge, de Rennes, etc. Le Pr est également membre de l'Akademia Malagasy et Directeur du Centre d'Etudes Economiques. Bref, avec son beau parcours et sa bonne posture actuelle, il a les meilleures chances de remporter l'élection présidentielle à l'Université d' Antananarivo.

Sociable. Mais derrière cette image de Professeur de renom, se cache un homme humble, droit, objectif et unificateur, d'après les témoignages de ses collègues au Département Economie à l'Université d'Antananarivo.

Programme. Lors de sa campagne, ce candidat a présenté plusieurs projets de changement qui touchent plusieurs volets. Parmi ceux-ci figurent les projets pour la bonne gouvernance basée sur la transparence, la redevabilité et la décentralisation financière. D'après ses propos, cela inclut l'informatisation de la gestion, l'adoption de la démarche qualité, le respect de l'amélioration des textes et l'assurance de la bonne marche de l'administration. La transformation des infrastructures et des infrastructures de l'Université. Le Pr Mamy Ravelomanana prévoit la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation des bâtiments existants. Il a cité en particulier les laboratoires pour les travaux pratiques, les infrastructures pédagogiques, et également les matériels de dernières technologies. Dans ce volet sur les infrastructures, il a également évoqué l'autonomie énergétique et sanitaire. Au niveau des structures de l'Université, le candidat à la présidentielle compte agir activement pour l'amélioration du système LMD, la normalisation des enseignements et de l'accès à Internet, la promotion des nouvelles formes de formation à distance, continue, etc. et la sécurisation du domaine universitaire.

Recherche et développement. Un domaine d'activité qui tient à cœur au Pr Mamy Ravelomanana, d'après ses dires. « Durant mon mandat, des actions seront menées pour l'adéquation de la recherche aux besoins des utilisateurs. Les résultats de recherches seront également valorisés. Nous allons améliorer les conditions de la recherche, qui est fondamental pour le développement », a-t-il déclaré.

Partenaires. Si le Pr Mamy Ravelomanana se montre aussi confiant, quant à la réalisation de son programme ambitieux, c'est grâce au réseau de partenaires qui sera bien développé, d'après ses explications. Il a parlé de diversification et d'optimisation de ressources financières, de multiplication des partenariats avec les Universités étrangères, et de la promotion du partenariat vis-à-vis des secteurs industriels et tertiaires. En d'autres termes, les efforts menés par les chercheurs seront enfin récompensés.

Impacts. La performance des Universités est déterminante pour le développement d'un pays. Conscient de cette évidence, Pr Mamy Ravelomanana prévoit pour son mandat, une approche communautaire pour le développement rural, qui implique les enseignants et les innovations dans la vulgarisation des innovations managériales et la diffusion des technologies ; et également dans les sensibilisations diverses.