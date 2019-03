Madagascar: Azote - Parmi les cinq plus grands problèmes environnementaux mondiaux selon l'ONU Environnement

Le cycle « naturel » de l'azote, quand il n'est pas encore perverti par l'industrie massive et les énergies fossiles.

Dans un rapport publié le 4 mars dernier suivi d'un communiqué de presse, en amont de son assemblée qui se tiendra d'ici quatre jours à Nairobi, l'ONU Environnement place (la pollution) à l'azote dans le peloton de tête des cinq premiers problèmes environnementaux mondiaux.

Il informe ainsi qu'il est plus que temps d'y songer sérieusement et de matérialiser ces réflexions en actions. Cela constituera donc l'une des thématiques les plus importantes de la prochaine assemblée. D'autant plus que les enjeux socio-économiques de la pollution atmosphérique sont énormes. Elle tue notamment près de sept millions de personnes chaque année. Il est incontestable cependant que, du moins pour l'instant, l'azote pèse encore de tout son poids dans l'économie mondiale. L'ONU Environnement propose ainsi de briser le cercle vicieux de pollution à l'azote, de valoriser les opportunités, et de créer à la place une économie circulaire, plus ou moins positive. L'azote est effectivement autant essentiel à la vie qu'un élément chimique extrêmement présent dans l'atmosphère. A titre informatif, chacune de nos respirations est constituée à 78% de N2. Pourtant, les secteurs tels que l'agriculture, les transports, l'industrie et l'énergie ont entraîné une forte demande et une croissance trop importante en azote réactif (ammoniac, nitrate, oxyde nitrique (NO), oxyde nitreux (N2O) qui eux en revanche, sont très menaçants pour la durabilité de nos écosystèmes.

Conséquences. Parmi les gaz à effet de serre, l'azote est 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone-qui jouit d'une réputation largement moins flatteuse- quand il se répand sous forme d'oxyde nitreux. Le rapport précise : « Globalement, les humains produisent un cocktail d'azote réactif qui menace la santé, le climat et les écosystèmes, faisant de l'azote l'un des problèmes de pollution les plus importants auxquels l'humanité soit confrontée », avant de poursuivre : « Cependant, l'ampleur du problème reste largement inconnue et non reconnue en dehors des cercles scientifiques. » Par ailleurs, notons à titre indicatif, les quatre autres problèmes environnementaux majeurs cités par l'ONU Environnement : la biologie synthétique, la connectivité des écosystèmes, le dégel des tourbières, la pollution par l'azote et l'adaptation non efficiente au changement climatique.