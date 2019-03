Congo-Kinshasa: Programme de 100 jours - L'OVD à pied d'oeuvre

Après le discours du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui a invité le peuple à faire le suivi de différentes réalisations dans le cadre du programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son mandat, Le Phare est descendu sur le terrain pour savoir si les travaux ont réellement démarré.

Contrairement aux habitudes, à savoir attendre longtemps après le discours du Chef pour voir les travaux démarrer, nous avons constaté que l'OVD est à pied d'œuvre sur un certain nombre de chantiers dans la ville Kinshasa, dont la tâche de réhabilitation de la voirie lui a été confiée.

Dans le district du Mont-Amba, la 14ème rue Limete, qui relie le boulevard Lumumba à la Route des Poids lourds, dont les travaux piétinaient, a été curieusement rouverte au trafic quelques jours seulement après le discours du Président de la République. Du coup, les embouteillages que la fermeture de cette voie occasionnait aux heures de pointe, ont disparu.

De même, l'avenue de l'Université est redevenue le fief des engins lourds de génie civil, alors que c'est depuis des mois que tout était en état d'abandon ! L'Ovd marque aussi sa présence sur l'avenue de la Foire, qui contourne la clôture de la Foire internationale, avec ses principales entrées, jusqu'à l'intersection avec l'avenue Bay Pass, en passant par Lemba Super et Terminus. Sur cette avenue de 1,68 Km, qui mène à la Fikin (Foire internationale de Kinshasa), la durée prévue pour l'exécution des travaux est de 45 jours pour un coût total de 1.990.765,67 Usd.

Il importe de signaler que dans le district de Mont Amba, l'Ovd a 4 chantiers à «gérer» en termes de réhabilitation de la voirie urbaine. Hormis les avenues Université et de la Foire sus évoquées, l'office devra également travailler sur l'axe du Motel Fikin et la deuxième partie de l'avenue Université. Celle-ci a été sectionnée en deux. Actuellement, les travaux se font sur le tronçon allant du rond-point Ngaba à Yolo Ezo (6,50 Km) pour une durée de 60 jours pour un coût de 1.652.613,09 Usd ; et la deuxième partie va d'Ezo au boulevard Sendwe (4,90 Km) pour 45 jours pour un montant de 1.078.745,16 Usd.

Dans le district de Tshangu, on a 3 chantiers à réhabiliter. Il s'agit notamment de l'avenue Pelende, longue de 1,26 Km pour une durée de 60 Km, et un coût de 826.514,02 Usd ; de l'avenue Kulumba (1,99 Km) pour 90 jours, et une facture de 3.940.926,00 Usd ; et enfin de l'avenue Sablière (Orphelinat) de 0,75 Km pour 30 jours pour un coût global de 674.180,15 Usd.

Dans le district de la Lukunga, l'Ovd a aussi 4 chantiers à réhabiliter, à savoir : pour l'avenue de l'Ecole (1,05 Km) pour 45 jours avec 2.500.002,25 Usd ; l'avenue du Commerce (1,46 Km) pour 90 jours avec 6.292.065,82 Usd ; l'avenue Tombalbaye (1,75 Km) pour 60 jours 948.380,06 Usd ; et l'avenue Kutu (2,34 Km) 90 jours pour 3.173.993,59 Usd.

C'est le district de la Funa qui se tape la part du lion avec 7 voies à réhabiliter. Il s'agit de :

- L'avenue Luambo Makiadi (3,30 Km), pour 60 jours, et 5.023.384,42 Usd ;

- L'avenue Force publique (1,50 Km), pour 45 jours et 864.779,45 Usd ;

- L'avenue Kabinda (3,77 Km), pour 75 jours, 1.894.665,42 Usd ;

- L'avenue Saïo (1,50 Km), pour 60 jours et 1.317.066,08 Usd ;

- L'avenue Kabambare (2,10 Km) pour 45 jours, 781.588,68 Usd ;

- L'avenue Kasa-Vubu (1,44 Km), pour 45 jours, 443.562,42 Usd ;

- L'effondrement avenue Victoire : 45 jours et 208.000,61 Usd.

En effet, c'est le mardi 5 mars que le Directeur Général de l'Office des Voiries et Drainage, Benjamin Wenga Basubi, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la voirie dans la ville Kinshasa, en exécution du Programme des 100 premiers jours du Président Félix Tshisekedi Tshilombo. « Nous avons 40 kilomètres de voirie à réhabiliter et à construire dans la ville de Kinshasa, et quelques petits échangeurs sur quelques points de conflits de circulation en vue d'éviter les embouteillages», a-t-il déclaré lors du lancement officiel des travaux.