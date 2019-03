Afrique: Genre - La montée du célibat dans le continent

Le taux de célibat féminin ne cesse de s'élever dans certains pays du continent. Parmi les raisons, il est noté une volonté d'autonomie et d'action.

Rien qu'au Maroc, quelque huit millions de femmes en âge de se marier n'ont jamais convolé en justes noces. Le pays enregistre un taux de célibat de 60 %. La Tunisie voisine compte plus de 3,6 millions de femmes célibataires, soit 62 %. Au Sénégal, plus de quatre millions de femmes sont célibataires. Tandis qu'au Mali, au Nigeria et en Mauritanie, 52 % de femmes sont "libres".

Ces données ont été compilées par l'ONG britannique "Family optimize". Cette situation tranche avec l'Afrique d'autrefois où le mariage était la raison d'être d'une femme. Le roman " Sous l'orage", de l'écrivain malien Seydou Bandian Kouyaté, symbolisait à lui seul l'honneur de la famille, gage d'insertion socioéconomique de la fille.

Les experts n'ont pas encore identifié toutes les raisons de la montée du célibat féminin en Afrique. Pour cette ONG, la principale cause demeure la volonté d'autonomisation, le cinquième des objectifs de développement durable auxquels aspire l'ONU.

Au cours des dernières décennies, les pays du Sud ont connu des transformations économiques, politiques et sociales majeures, qui ont eu des conséquences importantes sur les rapports sociaux de sexe: crises économiques; pauvreté; mondialisation de l'économie et nouvelle division internationale du travail; institutionnalisation de l'approche « genre » et de l'empowerment des femmes.