Ile Maurice: Vol à Roche-Bois - Sky to Be arrêté

Il s'est rendu à la Criminal Investigation Department de Port-Louis-Nord vers 11 heures, ce jeudi 7 mars. Le chanteur Sky to Be, qui était recherché pour un vol commis à la station-service de Roche-Bois, samedi, a été arrêté et placé en détention. Il était accompagné de son avocat, Me Anupam Kandhai.

Sky to Be a été formellement identifié comme étant celui qui s'est introduit à la station-service de Roche-Bois, samedi. Il comparaîtra devant la cour de Port-Louis demain.

Depuis le samedi 2 mars, les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Port Louis Nord enquêtent, après qu'un employé d'une station-service à Roche-Bois a accusé l'artiste d'avoir emporté une somme de Rs 20 000. Le plaignant, un habitant de la région âgé de 34 ans, a expliqué aux enquêteurs que ce jour-là, il a subitement entendu ses collègues crier. Lorsqu'il s'est approché, il a vu un homme armé d'un sabre, qui a surgi pour lui voler les Rs 20 000 qui se trouvaient dans sa poche. Le trentenaire a assuré avoir a reconnu le chanteur Sky to Be.

Sky to Be, âgé de 29 ans, est en liberté conditionnelle pour une affaire de vol de motocyclette. Le chanteur est attendu à la Réunion le 10 mars dans le cadre d'un festival réunissant plusieurs artistes mauriciens au parc Expobat à St-Paul dans l'ouest de l'île. Sky to Be doit aussi participer à une tournée européenne prévue en mai et avril.