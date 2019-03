Sénégal: Défense et sécurité - Des éléments français au Sénégal forment des gendarmes burkinabè

Sept instructeurs de l'unité de coopération régionale française ont conduit un stage de moniteur en Techniques d'intervention opérationnelles rapprochées (Tior), au profit de la gendarmerie nationale du Burkina-faso.

Des militaires français ont formé une trentaine de sous-officiers aux techniques de combat d'abord à mains nues, ensuite avec bâton de défense et enfin en situation opérationnelle. La première semaine était consacrée à l'apprentissage des différentes techniques opérationnelles et méthodes pédagogiques à l'intention des futurs formateurs burkinabè. La seconde portait sur le perfectionnement et les évaluations pour l'obtention de la qualification moniteur Tior.

Au cours d'une cérémonie militaire au camp Pasganga de la gendarmerie nationale, les aspirants-moniteurs ont reçu leurs attestations de formation en présence du détachement des éléments français au Sénégal (EFS); du coopérant français au Burkina-faso, le lieutenant-colonel Rebuffel; du délégué logistique, le colonel Doléan Minoungo; et du commissaire principal Raymond Darriet.

Régulièrement engagés dans des missions de sécurisation de leur pays, les éléments de la gendarmerie burkinabè pourront, à leur tour, former leurs hommes à ces techniques opérationnelles. Créés le 1er août 2011, les EFS constituent à Dakar, un pôle opérationnel de coopération à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer leurs déploiements opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Ils disposent, par ailleurs, de la capacité d'accueillir, de soutenir, voire de commander une force interarmées projetée.