Algérie: Les énergies renouvelables, une "grande opportunité" pour le développement régional

Alger — L'expert allemand dans l'économie verte et les questions environnementales, Dr René Mono a préconisé, jeudi à Alger, le développement des énergies renouvelables au niveau régional, ce qui est à même de présenter une "grande opportunité", notamment pour les communes enclavées.

Dans sa communication portant pout thème "la possibilité et viabilité technique et économique d'une alimentation des communes loin du réseau à 100% en énergies renouvelables", lors d'une conférence organisée à l'occasion de la tenue du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables, SIEERA, M. Mono a souligné la nécessité d'œuvrer pour une intégration progressive des énergies renouvelables dans le processus du développement régional.

Selon lui, les communes qui ne sont pas alimentées via le réseau électrique national représentent une opportunité pour engager des projets de développement des énergies renouvelables pour assurer leur raccordement.

De plus, ajoute-t-il, ces localités pourront bénéficier d'une énergie propre et renouvelable.

Ceci selon lui, est "très réalisable en Algérie" puisque, " le plan du ministère algérien de l'Energie est très ambitieux et la topographie algérienne offre de grands potentiels pour les énergies renouvelables et surtout les régions isolées, c'est à dire qui sont hors réseau, l'énergie éolienne et solaire constituent des solutions adéquates pour ces régions".

Premièrement, a-t-il poursuivi, il y a des communes hors réseau, à savoir des réseaux isolés où la technologie dominante reste le diesel, ce qui est problématique d'un point de vue environnemental et d'un point de vu économique.

Cependant, souligne le Dr Mono, " je pense qu'une stratégie est nécessaire pour ces régions, qui doit répondre à leurs situations spécifiques. il faut surtout prévoir une bonne combinaison entre l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et le stockage, qui permettra (cette combinaison) d'offrir de grandes opportunités de développement (..( si cela est réalisé il y a de grandes chances de générer une croissance".

A noter que le salon SIEERA se déroulera du 7 au 10 mars au palais des expositions avec pour thème "les énergies renouvelables hors réseau au service d'un environnement durable dans le sud algérien et les zones enclavées".

Plus de 120 exposants professionnels et institutionnels algériens et 22 exposants étrangers issus de sept pays dont la Chine en tant qu"'invitée d'honneur" y participent à cette nouvelle édition.

En marge de ce salon, plusieurs conventions seront signées entre le ministère des Energies renouvelables et les ambassades des pays étrangers qui prendront part à cet évènement.