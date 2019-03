Algérie: Hadjar Ramdani - Un exemple de réussite dans les nouvelles technologies

- La passion que nourrit la jeune Hadjar Ramdani pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et son abnégation et dévouement à sa profession d'ingénieur en télécommunications lui ont permis de réaliser son rêve et de se frayer un chemin parmi les spécialistes en la matière chez Algérie-Télécom (Ouargla).

Promue en 2012 de l'Université "Kasdi Merbah" d'Ouargla, cette fonctionnaire, une des majors de sa promotion spécialisée en télécommunications, a montré, depuis le début de sa carrière, un penchant pour les technologies de la communication, animée d'une volonté farouche d'atteindre, en un temps court, son rêve d'enfance.

Passionnée des sciences et du savoir, Hadjar, actuellement à son 28ème printemps, a expliqué sa "success-story" par la persévérance et le travail acharné dont elle a toujours fait preuve depuis qu'elle était lycéenne en sciences expérimentales, avant de poursuivre ce rythme d'abnégation à l'Université.

"Ma volonté et mon amour pour le domaine des technologies de la communication n'ont guère diminué, en dépit de contraintes familiales voulant m'imposer au départ une orientation vers la médecine ou l'enseignement, sans parvenir à me décourager et à me détourner de mon objectif de sortir armée du diplôme auquel j'ai tant aspiré", a confié Hadjar à l'APS.

Elle a ensuite rejoint le centre de transmission et de réalisation de l'entreprise d'Algérie-Télécom, considéré comme le cœur battant de l'entreprise à Ouargla et couvrant les wilayas du Sud-est du pays, pour mettre sur le terrain les connaissances scientifiques théoriques acquises, tout en surmontant certaines contraintes d'ordre technique requérant une bonne assimilation et concentration, du fait du caractère précis et complexe des technologies modernes.

"Mon mode de vie et de travail repose énormément sur le respect mutuel, l'encouragement du travail de groupe et l'échange d'expériences en matière d'information et de communication", a encore confié cette ingénieure.

Outre les missions qui lui sont dévolues au sein de l'entreprise où elle a réussi à s'imposer par sa maitrise technique, de l'avis même de ses collègues, Hadjar ne manque pas d'apporter aussi son aide et expérience aux stagiaires apprentis des établissements de la formation professionnelle, versés dans la fibre optique et qui capitalisent son accompagnement pour enrichir leurs connaissances dans ce vaste domaine.

Aussi, Hadjar ambitionne d'évoluer dans sa carrière et de bénéficier de formations pour renforcer davantage ses compétences scientifiques et professionnelles au service de l'entreprise et du développement économique.

Mettant à profit la célébration de la journée mondiale de la femme, la brillante ingénieure appelle les Algériennes à lui emboiter le pas et à concrétiser leurs ambitions professionnelles qui reposent largement sur le bon choix de la filière d'études supérieures, d'une grande volonté et d'une confiance en soi, en plus de persévérer dans la quête du savoir et des connaissances pour atteindre le succès, clé de l'avenir.