Algérie: Ouargla - Commémoration du 57e anniversaire des manifestations populaires de Touggourt

Ouargla — Touggourt a commémoré jeudi le 57ème anniversaire des manifestations populaires qu'elle avait vécues le 7 mars 1962 organisées alors pour exprimer l'unité de l'Algérie et déjouer les desseins de l'administration coloniale française de séparer le Sahara du reste du territoire algérien.

La salle des fêtes de la commune de Touggourt a servi de cadre à l'animation, par des personnalités historiques et des universitaires, d'une série de communications mettant en exergue l'impact de ces manifestations populaires "ayant largement contribué à l'impulsion de la Révolution à travers le pays et à la consolidation de la cohésion des Moudjahidine et des citoyens autour du commandement de la révolution et l'attachement du peuple algérien à son unité territoriale".

Ayant constitué le prolongement des manifestations du 27 février 1962 à Ouargla, ces soulèvements de Touggourt, organisés en réponse à l'appel du Front de libération nationale, ont été marquées par la sortie de la population pour crier sa détermination à arracher la liberté et l'indépendance du pays.

Les forces coloniales n'ont pas hésité à réprimer les manifestants usant de tous les moyens pour disperser les foules et incarcérer de nombreux citoyens et leurs dirigeants pour les faire passer aux interrogatoires.

Diverses autres activités commémoratives ont été organisées jeudi dans le cadre de la commémoration du 57ème anniversaire des manifestations populaires de Touggourt.

Les festivités ont donné lieu à une cérémonie de recueillement au cimetière des martyrs à la mémoire des Chouhada, en présence des autorités locales, des membres de la famille révolutionnaire et de citoyens, en plus de l'organisation d'une exposition d'ouvrages, photos et documents historiques, sur la glorieuse guerre de libération nationale.

Elles ont également été marquées par la présentation d'une opérette interprétées par des élèves de l'établissement "Soummam" de Tebesbest, ainsi que l'organisation d'une cérémonie en l'honneur du Moudjahid Ramoune Djelloul.