Angola: Le pays participe à la 125ème session ordinaire du Comité des droits de l'homme

Luanda — L'Angola participe depuis mercredi à Genève, en Suisse, à la 125ème session ordinaire du Comité des droits de l'homme, où il défendra le deuxième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'Angola.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice et des Droits de l'homme parvenu jeudi à l'Angop, la réunion servira également à présenter le cadre actuel des droits de l'homme en Angola et ses défis et à renforcer le système de défense des droits de l'homme.

La délégation angolaise, dirigée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz, parlera de l'approbation du nouveau code pénal, des avancées en matière d'accès à la justice et à la citoyenneté, du renforcement du dialogue avec la société civile, de la lutte contre la corruption et la traite des êtres humains.

Le rapport, qui sera défendu à la réunion par le gouvernement angolais, a été préparé par la Commission interministérielle pour l'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme (CIERNDH) et soumis aux comités des droits de l'homme en octobre 2017.

Selon la note, la procédure repose sur la présentation d'une intervention du représentant de l'État, suivie de questions des membres du Comité des droits de l'homme, des réponses de l'État et de l'adoption d'un rapport final contenant les considérations et recommandations à mettre en œuvre.

"L'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce l'obligation faite aux États de présenter périodiquement des rapports sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention ainsi qu'aux progrès réalisés", lit-on dans le document.

En remplissant ses obligations en tant qu'État partie, l'Angola a défendu son dernier rapport en 2013 et reçu 23 recommandations.

Outre Francisco Queiróz, la délégation angolaise comprend le vice-procureur général de la République, Mota Liz, le secrétaire d'État aux Affaires juridiques du Président de la République, M. Itiandro Simões, la secrétaire d'État aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Januário et de hauts fonctionnaires des différents départements ministériels qui composent le CIERNDH.