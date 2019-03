Cameroun: Communications mobiles - Les prouesses de la 5G

Elles ont été présentées tout au long du congrès mondial du mobile, tenu à Barcelone en Espagne du 25 au 28 février dernier.

Smartphones, objets connectés, 5G, innovations et technologies réseaux, accessoires et gadgets pour iPhone et Android, intelligence artificielle. Voila ce qui a rassemblé, du 25 au 28 février dernier à Barcelone en Espagne, plus de 50 000 professionnels de l'industrie des communications mobiles, dans le cadre de l'édition 2019 du congrès mondial consacré aux nouvelles tendances et perspectives du secteur.

Pendant quatre jours donc, des constructeurs, des concepteurs de systèmes et autres applications, des designers, ont présenté les dernières trouvailles du secteur du mobile (téléphones, tablettes, ordinateurs, etc.). Parallèlement, des représentants d'opérateurs de téléphonie mobile, des vendeurs et des professionnels des télécommunications abordaient l'avenir des marchés et la stratégie à suivre pour toujours conquérir plus de part.

Mais il a également été question d'établir des liens commerciaux avec d'autres agents du secteur et de partager expériences et connaissances. Au total donc, plus de 2400 entreprises ont fait le déplacement de Barcelone. En toile de fond de cette sorte de jeux olympiques du mobile, où chacun veut non seulement par ticiper mais surtout étaler ses performances, la technologie 5G que tout le monde veut adopter. Selon les spécialistes, elle est au-delà de la simple évolution de la 4e génération que de nombreux pays, africains notamment tardent à vraiment déployer. Situation que des acteurs comme Huawei œuvre à faire changer.

Plus rapide et plus claire dans la transmission des données, la 5G donne l'impression du réel et plus encore. Une révolution notamment pour la télémédecine. Une démonstration sur le site du congrès a permis de voir comment un médecin généraliste ou un infirmier peut réussir une intervention chirurgicale, en se faisant guider par un spécialiste qui recevrait les images en temps réel. Plus loin, grâce à une application mise au point par Huawei, les personnes devant surveiller leur ligne pourraient connaître exactement le poids de ce qu'elles mangent rien qu'en scannant un aliment sur leur smartphone.

Côté ludique, un artiste pourrait assurer une prestation via une connexion qui permettrait à son public de leur voir comme s'il était sur scène. Mais pour en profiter, il faudrait avoir les équipements adéquats et surtout une qualité irréprochable de l'Internet, et à un prix accessible...