Angola: Le Président portugais à Benguela

Benguela — Dans le cadre de sa visite d'Etat en Angola, le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, est arrivé jeudi à 18h10 à l'aéroport international de Catumbela, dans la province de Benguela, où il devrait rester environ 24 heures en provenance de la Huíla.

L'homme d'État a été reçu par le gouverneur de la province, Rui Falcão, ainsi que par d'autres membres du gouvernorat local et de responsables du consulat du Portugal.

Selon le programme officiel, lors de son séjour à Benguela, Marcelo Rebelo de Sousa rencontrera en privé Rui Falcão et dirigera la séance de clôture du Forum entrepreneurial Angola / Portugal, jeudi, au palais du gouverneur provincial de Benguela, d'où il partira pour la ville portuaire de Lobito. A Lobito, où il devrait passer la nuit, l'homme d'État portugais visitera également la frégate Álvares Cabral, de la marine portugaise, accostée au port local, et prévoit une rencontre avec la communauté portugaise vivant dans la province de Benguela.

Vendredi, l'agenda du Président portugais prévoit une visite au port de Lobito, ainsi qu'aux installations du Chemin de fer de Benguela, avant de filer en train vers la municipalité de Catumbela.

Par la suite, Marcelo Rebelo de Sousa se rendra en voiture à la ville de Benguela et sera remercié par un déjeuner officiel du gouverneur de la province, auquel participeront des membres de sa délégation, des entités gouvernementales, des membres de la communauté portugaise et d'autres invités. Le retour du Chef de l'Etat portugais et sa suite à Luanda aura lieu vendredi en milieu d'après-midi. La province de Benguela, située dans la région centre-ouest du pays, a une population estimée à 2,6 millions d'habitants et une superficie totale de 39.826 hectares, occupant 3,19% du territoire national.

Elle abrite le deuxième plus grand parc industriel du pays, après Luanda, en mettant l'accent sur l'industrie des aliments légers, lourds et transformés, qui comprend le sucre, l'alcool, le poisson, la semoule de maïs, l'alimentation animale et les boissons alcoolisées, fermentées et spiritueuses, textiles et vêtements, bois, meubles, construction et réparation de navires, ciment, entre autres.