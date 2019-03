Congo-Brazzaville: Beauté - Christie Massa Elinga élue Miss University Africa pour le pays

La Congolaise de 21 ans a marqué le jury, le 28 février, à Brazzaville en remportant devant dix autres candidates le sacre de la troisième édition de Miss University Africa pour le Congo. Elle représentera son pays l'année prochaine au Nigeria à ce concours qui célèbre non seulement la beauté mais surtout l'intelligence.

En présence de la reine Marlise Saur, Miss University of Africa sortante et marraine de l'événement, les dix candidates congolaises se sont donné corps et âme pour remporter la couronne. Au fil des challenges, cinq d'entre elles ont attiré l'attention des membres du jury qui les ont soumises à plusieurs critères de sélection fondés sur l'élégance, la beauté et l'intelligence. Ces belles créatures devraient avoir une taille moyenne de 1,73m, un visage sans défaut, des formes proportionnelles à leurs tailles et un poids de plus ou moins 60kg.

Évidemment, l'élégance et la beauté doivent s'arrimer à l'intelligence, l'un des critères qui a écarté la moitié des prétendantes au sacre. Dans un langage facile, les dix candidates devaient parler du Congo Brazzaville dans toutes ses dimensions culturelle, économique, sociale, politique, afin d'être capable de représenter le pays à Miss University Africa de l'an prochain, au Nigeria, en s'affrontant avec les cinquante-trois autres représentantes des Etats africains.

La soirée a été à la hauteur de l'événement. Le public s'est délecté à voir ces belles demoiselles défiler en tenue fashion, robe de soirée et pagne avant de répondre à cette précieuse question substantielle « Que sais-tu du Congo ? ».

Un exercice qui n'a pas du tout été facile pour certaines. Au finish, et dans un suspense à couper le souffle, c'est la longeline Christie Massa Elinga, 21 ans, 1,80m, étudiante en deuxième année en ressources humaines à ESGAE, qui a été élue Miss University Africa Congo Brazzaville. « Cela a toujours été ma passion d'être une miss. Je suis fière de moi car j'ai occupé la première place parmi toutes ces filles. J'espère qu'une fois arrivée au Nigeria, je défendrai mon pays, le Congo, et ramènerai la couronne à la maison », a déclaré la lauréate.

Ramener le trophée à la maison est largement dans ses cordes. Christie Massa Elinga n'est pas à sa première expérience, la grande silhouette congolaise a été aussi miss indépendance 2017. Ce qui constitue assurément un atout de taille et prouve nul doute ses grandes potentialités en culture générale. En plus de sa beauté physique, la nouvelle miss Université Africa Congo Brazzaville est aussi belle de l'intérieur. Elle n'a pas caché ses projets au profit de la jeune fille congolaise.