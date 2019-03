Congo-Kinshasa/Egypte: C1 - Ismaily-Mazembe ce vendredi en Egypte

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert joue contre Ismaily, ce vendredi 8 mars, à 16h00 GMT, au stade Borg el Arab, dans la banlieue d'Alexandrie, en Egypte, en match de la 5ème et avant-dernière journée du groupe C des 8èmes de finale de la 23ème Ligue des champions de la CAF.

Le club congolais qui est en bonne position dans ce groupe, espère bien gagner ce match, assuré sa qualification pour éviter la pression lors de la dernière journée à domicile, déclarent certains joueurs.

Il s'agit de Kabaso Chongo et Glogy Likonza qui précisent que l'objectif de gagner à l'extérieur, est dans toutes les têtes des Corbeaux : « à nous de rester concentrer pour prendre des points sur le terrain d'Ismaily. Ce ne sera pas facile, comme d'habitude en Egypte, mais notre force étant le collectif, nous comptons nous en sortir ce vendredi », a mentionné Glody Likonza.

Quant à Kabaso Chongo, il dit être là pour une victoire : «nous sommes ici pour gagner afin de nous qualifier. Prendre des points à l'extérieur, c'est très important pour la confiance. Nous ne voulons pas un nul parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend lors de la dernière journée devant le CS Constantinois qui peut venir nous surprendre chez nous... »

Avec vingt joueurs en Egypte, Pamphile Mihayo a tous ses éléments importants et aura des choix forts afin de ramener un résultat positif.

Attention à un certain Benson Shilongo...

Benson Jambeinge Shilongo, solide attaquant de nationalité namibienne et ancien joueur de Smouha SC, El Assiouty Sport, Platinum Stars, Gaberone United, United Africa Tigers, Blackburn Rovers, Ramblers et Oshakati City, avec ses trois buts marqués en phase des groupes, est l'un des joueurs à surveiller, indique le site tpmazembe.com. Bien plus, selon la même source, il faudra se montrer attentif face une équipe d'Ismaïly SC qui a posé de gros soucis à tous ses adversaires avant de rendre les armes. 4ème et dernier du groupe C avec 1 point, Ismaily, comme depuis le début de la phase de groupes, sort toujours de grandes performances avant de perdre ou de concéder un nul. Dos au mur, les Egyptiens comptent jouer leurs chances à fond dans cette compétition où ils étaient déjà disqualifiés avant d'être repêchés. La formation égyptienne, qui n'a pas encore su gagner à domicile, va naturellement se lâcher. Et en position d'outsider, Ismaily, qui n'a plus rien à perdre, peut clairement poser des problèmes au TP Mazembe.

Qualification possible dès vendredi

Une place en quarts de finale est à décrocher dès la 5ème journée en cas de succès sur Ismaily. A 10 points, quel que soit le résultat du Club Africain (4 points) sur le terrain de CS Constantinois (10 points), les Corbeaux seront directement qualifiés. Un nul sera aussi bénéfique parce qu'il éliminera l'adversaire mais il faudrait croiser doigts et souhaiter que le Club Africain n'aille pas prendre des points à Constantine pour être tranquille lors de la 6ème journée.