Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Le député de Ouenzé II encourage les femmes à connaître leurs droits

Romi Oyo et son collègue Antoine Bienaimé Obam'Ondon, député de Gamboma II, dans le département des Plateaux, ont assisté, le 6 mars à Brazzaville, à une causerie-débat sur les droits de la femme.

« Les femmes ne doivent pas toujours se contenter d'avoir un pagne pour bien fêter pendant le 8 mars. Elles devraient avoir la maîtrise de leurs droits et se souvenir des différentes luttes menées par leurs consœurs dans le passé », a indiqué l'honorable Romi Oyo.

L'élu du peuple a argumenté sur l'importance du planning familial. « Vos doléances sont écoutées à l'hémicycle et par les hautes autorités de la République », a-t-il fait savoir, avant de parler du Conseil consultatif des femmes, un organe reconnu par l'actuelle Constitution.

Invitée à la causerie-débat, la juriste Vanessa Metou a fait un rappel des luttes menées par les femmes pour revendiquer leurs droits, commentant une vidéo sur l'historicité des droits des femmes. Elle a également développé le thème national retenu pour la célébration cette année de la journée du 8 mars, à savoir « Implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire ».

Vanessa Metou a indiqué qu' à travers le monde, les femmes ont obtenu plusieurs avantages au terme de leurs luttes. Elle a cité quelques dates historiques, en partant de 1791 avec Olympe de Gouges qui rédige la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » jusqu'à nos jours avec le vote de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ; le vote de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; le vote de la loi n° 2016-444 du 6 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Auparavant elle a parlé, entre autres, de certains textes qui ont été adoptés tout au long de cette lutte, tel celui de 1946 qui supprime la notion de « salaire féminin » ; la loi Neuwirth de 1967 autorisant la contraception ; la reconnaissance en 1972 du principe « A travail égal, salaire égal » ; etc.

Par ailleurs, interrogée sur le sens qu'elle donne au thème national de la célébration du 8 mars, Pauline Iyolo, une habitante du quartier 56, à Ouenzé, a déclaré: « L'autosuffisance alimentaire, on en parle depuis les années 1980. Nous devons beaucoup produire et nous impliquer dans toutes formes d'agriculture et d'élevage pour jouer notre partition à feindre les importations et renforcer le système économique de notre pays ».