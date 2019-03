Congo-Brazzaville: Ponton urban week - Lancement de la deuxième édition

L' événement culturel axé sur le hip-hop a démarré le 6 mars, à l'ex-Cercle civil, et prendra fin le 10 mars.

Organisé par la Maison de la jeunesse et des cultures urbaines située non loin de l'école publique Mbota Raffinerie (arrondissement 5, Mongo Mpoukou) sur le thème « Hip-hop participatif et développement des carrières», Ponton urban week est un cadre d'échange et de création des ponts et connexions entre artistes et acteurs de divers horizons. Le coup d'envoi de la deuxième édition a été donné avec l'avant-première du concert live de Lionnel Kombo de Bayonne, accompagné de la chanteuse Spirita Manda, qui a donné un avant-goût de cet événement qui s'annonce déjà très chaud. La prestation a été précédée d'une conférence de presse au cours de laquelle a été dévoilée la programmation.

Plusieurs activités ont été retenues pour ce deuxième Ponton urban week qui se tient sur différents sites (le CPGOS, Le Cercle, le Plan B et le Studio Impérial). Il s'agit notamment des débats sur le hip-hop participatif et la stratégie de développement des carrières, des ateliers (écriture, radio, Djing, Beatmaking, street dance, studio, NTIC, photographie et autres), des rencontres urbaines avec des artistes, des soirées showcases ainsi qu'un tournoi de basket ponctué d'animations musicales.

Par ailleurs, les membres du comité d'organisation, à savoir Yannick Castanou, Jehf Biyeri et Talie La Bomba, ont promis plusieurs découvertes et surprises au public qui a été invité à participer et à suivre «cet événement qui se veut être novateur dans sa conception». «Il y a des jeunes artistes qui évoluent dans l'ombre mais qui font un travail fantastique que vous allez découvrir. Cette édition vous réserve beaucoup de belles surprises», a indiqué Talie La Bomba, en évoquant l'honneur qui sera fait aux femmes ce 8 mars.

Créée en 2017, la structure est une association qui a pour but de promouvoir des activités à destination des jeunes en valorisant une alternative culturelle à ce qui se fait communément.