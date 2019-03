Congo-Brazzaville: Atelier - Du journalisme web pour célébrer le 8 mars

Chaque 8 mars depuis plus de quarante ans, les femmes tentent de faire entendre leur voix via la Journée internationale qui leur est dédiée. Célébrée cette année sur le thème "Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement", l'événement est l'occasion pour la Délégation de l'Union européenne au Congo d'organiser plusieurs activités parmi lesquelles, la formation sur le journalisme web à l'endroit des étudiantes et des professionnelles des médias.

Animé par Ifrikia Kengué, consultante en communication digitale, l'atelier qui se tient du 7 au 8 mars a pour objectif de permettre aux participantes d'appréhender la production d'un contenu vidéo pour le web, une des nouvelles grammaires du journalisme 2.0.

C'est ainsi que les participantes échangent sur les valeurs de plan diffusion, la plate-forme de diffusion, les applications vidéo sur téléphone portable ainsi que sur les spécificités de la vidéo en ligne.

A cet effet, pour mettre les participantes en situation de tournage, des exercices de reportages vidéo sur le 8 mars ont été réalisés dans la rue. Ceci dans le but de maîtriser les différentes étapes de la production de contenu vidéo mobile. Il s'agit du tournage, dérushage et du montage sur téléphone. « Aujourd'hui en tant que journaliste professionnelle, il est important de pouvoir créer son propre contenu bien que nous appartenions à un organe de presse qui a sa ligne éditoriale. Cet atelier nous apprend qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un ordinateur et d'une caméra professionnelle pour faire de la vidéo. Notre smartphone peut faire tout ça à la fois et c'est simplement magique », a relevé Laurence Kilendo, journaliste à Radio Mucodec.

« Cet atelier est avant tout un partage entre professionnelles des médias. Toutefois, il convient de relever que la journaliste congolaise n'est pas assez visible sur la toile dans le cadre de son métier, cette formation donne aux participantes les compétences de pouvoir créer du contenu vidéo mobile. C'est aussi une façon de les aider à prendre conscience que les médias sociaux sont des outils puissants pour le développement de leur carrière », a indiqué Ifrikia Kengué, avant d'inviter les participantes à « comprendre les enjeux d'une présence digitale efficace ». Notons qu'outre cet atelier sur le journalisme web, plusieurs autres activités seront organisées jusqu'au 28 mars telles que les conférences-débats sur les initiatives de femmes et un spectacle sur le slam animé par Mariusca Moukengué.