Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - L'Union européenne prône l'égalité des sexes

L'institution célèbre l'édition de cette année au Congo avec l'ambition de mettre en avant la nécessité de l'égalité des sexes, de l'éradication de toutes les formes de violences fondées sur le genre et le renforcement du respect des droits des femmes.

Chaque année, la journée du 8 mars est une occasion de réflexion, de visibilité et d'action pour tous ceux qui sont engagés dans la défense des droits des femmes. C'est l'occasion d'attirer l'attention des médias, des politiques et de l'opinion publique sur les inégalités et les injustices dont les femmes sont victimes à travers le monde.

L'Union européenne qui, à travers son plan d'action Genre 2016-2020, a fait de l'égalité entre femmes et hommes des principes fondamentaux de sa coopération avec la République du Congo célèbre cet événement à Brazzaville sur le thème « Initiatives de femmes, femmes d'initiatives : des idées et des actions innovantes au service de l'autonomisation et de l'égalité».

Plusieurs événements sont prévus à cet effet. Ils permettront aux femmes juristes, artistes, historiennes, entrepreneures, chercheures, agricultrices, étudiantes ou journalistes de valoriser leur savoir-faire et leur courage lors d'une conférence, d'un spectacle de slam, d'ateliers thématiques, d'interviews ou de séances de sensibilisation dans les places publiques. Ceci pour dresser un bilan des progrès réalisés, et pour rappeler les étapes cruciales par lesquelles le statut des femmes doit passer pour évoluer. Rappelons que cette journée a été instaurée par les Nations unies en 1977 et reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, elle sera toujours célébrée.