Congo-Brazzaville: Portrait - Hazann Mouanga, sortir de la masse pour devenir un modèle !

De la géologie au garnissage, Hazann Mouanga se positionne aujourd'hui comme l'une des Congolaises qui font preuve de créativité, comme pour montrer que tout est possible lorsqu'on le veut. Découvrons-le dans ce cliché de la jeune artiste.

De son vrai nom Hazann Cavetty Saurel Mouanga, la jeune femme est une licenciée en géologie de l'Université Marien-Ngouabi qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat de manière circonstancielle. « Je devais me prendre en charge pour subvenir à mes besoins mais aucune porte d'emploi en géologie ne s'ouvrait à moi. Il fallait donc trouver une issue et c'est celle de la tapisserie d'ameublement ou du garnissage qui s'est présentée. Au fil du temps, cette opportunité a créé en moi le désir de vouloir servir d'exemple pour les autres femmes », nous confie-t-elle, toute nostalgique.

Entrepreneure autodidacte, c'est en 2015 qu'Hazann s'était lancée à son propre compte. Sur la base de produits ordinaires, presque inutiles, elle arrive à réaliser des pièces décoratives d'intérieur telles que des poufs à base de pneus et de pagne, des coussins pour fauteuils, des salons de fauteuils entiers, des lits, des canapés, des chaises ou encore de petits sacs ou pochettes.

De ses mains, Hazann effectue un travail très ingénieux qui lui rend aujourd'hui très fière. « Par mon travail, je veux briser la complexité autour de ce métier, jadis réservé aux hommes. La femme peut s'intéresser à tout type de métier, pourvu qu'elle le fasse par amour ou par passion. On y voit, aujourd'hui, des femmes pilotes, présidentes de la République, générales des armées ou encore mécaniciennes... Tout est possible lorsqu'elle ne se limite pas elle-même et ose enfin se démarquer de la masse », a déclaré Hazann.

La jeune femme est une grande militante du recyclage. Pour elle, à travers les déchets, il est bien possible de réaliser un chef-œuvre. Comme, dans tout métier d'ailleurs, il y a toujours des difficultés. Dans son cas, elle les transforme toutes en force pour ne pas se laisser anéantir. A cet effet, l'artisane congolaise se noie souvent dans des programmes télévisuels comiques afin de relativiser.

Responsable de la marque « Le p'tit coin déco d'HCS », Hazann travaille actuellement toute seule. Une véritable force naturelle dans un corps de femme.

Pour avoir été l'un des douze Congolais qui avaient récemment bénéficié d'une formation artisanale en Chine, sous l'égide du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Hazann nourrit énormément l'ambition de former d'autres jeunes femmes comme elle pour les aider à se construire un métier.