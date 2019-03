Congo-Brazzaville: Fashion week 4 - Adriana Talansi présentera la collection « Our identity » au Bénin

Après trois éditions consécutives qui ont porté de bons fruits, l'événement poursuit sa marche et se déroule cette année, du 8 au 9 mars, à Cotonou, sur le thème « La mode au Bénin : état des lieux et perspectives ».

Parrainé par le ministère de la Culture, du tourisme et des sports du Bénin, le "Benin fashion week" est une rencontre de mode annuelle qui vise avant tout à promouvoir le brassage, le génie créatif et la diversité interculturels entre différents acteurs de ce domaine, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Adriana Talansi, qui en est à sa première participation au Benin fashion week, représentera le savoir-faire congolais à travers une collection typiquement féminine. « Our identity », signifiant en français « notre identité », se compose de treize tenues, dont la plupart sont des robes, confectionnées à base de raphia, de tissu crêpe, de tissu moustiquaire, de satin et même de fleurs vertes. « Le thème de ma collection, c'est vraiment un message de ma passion pour la mode autour de mes origines. Dans cette collection, je valorise non seulement l'identité congolaise, mais surtout l'identité africaine de par sa culture ancestrale, ses richesses naturelles, sa biodiversité, à travers différentes époques. Où que je sois, quoi que je fasse, je crois qu'il est très important de vulgariser mon patrimoine culturel. Et "Our identity " c'est bel et bien l'application de cette philosophie », nous a confié la créatrice.

A cet effet, Adriana présentera notamment une robe aux allures d'un arbre. Un sens de créativité remarquable qui lui a déjà valu plusieurs prestations à l'international, notamment le Runway Dubaï en 2016, l'Africa fashion week London en 2017 et le Fimo 228.

Pour cette quatrième édition, le Benin fashion week a initié un concours de jeunes talents (coiffure, stylisme, maquillage ou make-up et mannequinat) pour encourager également d'éventuels futurs artistes incontournables de la mode, autres que les créateurs.

Richelvie Talansi, de son vrai nom, est responsable du label Talansi depuis 2014, implanté à Pointe-Noire.