Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "La femme congolaise et la défense de la nation" d'Aline Olga Lonzaniabeka

L'essai de cent-quarante-quatre pages, édité par Hemar en 2017, est le fruit de la réflexion d'une femme officier des Forces armées congolaises. L'auteure mène une plaidoirie qui valorise et encourage la femme congolaise dans la défense de sa patrie.

En mai 1997, dans "Le manguier, le fleuve et la souris" (Editions Jean Claude Lattès), Denis Sassou N'Guesso faisait déjà la description ontologique des capacités managériales de la femme. « (Les femmes) elles ont, pour elles, le réalisme, un sens concret qui fait souvent défaut aux hommes, une conscience élevée du prix de la vie qui leur permet d'être plus attentives aux malheurs et plus tolérantes aux erreurs, une imagination fertile, mais aussi une rigueur intellectuelle dont elles tirent des solutions souvent pertinentes pour régler des problèmes apparemment insurmontables. Bref elles sont non seulement les égales des hommes, mais elles pallient aussi leurs défauts. Je les estime parfaitement capables d'assumer des responsabilités de haut niveau », affirmait-il.

En 2006, Bernard Bakana Kolelas écrivait dans son roman titré "Le déchirement"(CEDA/NEI éditions), « la femme ne tire pas sa richesse que de sa capacité à procréer. C'est une personne humaine comme tout autre, dont les attributs de qualité et de dingité sont indépendants de la capacité à donner les enfants ».

Ainsi est posé le décor sur la parité entre l'homme et la femme dans la société.

L'opuscule du lieutenant-colonel Aline Olga Lonzaniabeka ne s'inscrit pas dans le registre de la fiction. Il est une étude diachronique sur la place de la gent féminine au sein des Forces armées congolaises. L'auteure relève, à travers l'histoire qu'elle explore -avec un support riche en dates, en photographies et en textes juridiques-, les préjugés et autres facteurs qui ont causé du retard à la femme congolaise pour embrasser le métier des armes en vue d'assurer ou de sauvegarder la sécurité et la paix dans son pays ou ailleurs, au même titre que l'homme.

Sa réflexion s'articule en deux parties. La première cerne le contexte social, historique et politique d'intégration de la femme dans les Forces armées congolaises. La seconde s'organise autour des problèmes, perspectives et suggestions que suscite la problématique de l'intégration de la femme à l'armée.

Aline Olga Lonzaniabeka est officier d'administration, formée initialement à l'académie militaire Marien-Ngouabi, puis au Sénégal. Elle est actuellement la présidente du Forum des éducatrices en République du Congo (Fawé-Congo).